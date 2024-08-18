加油看仔細！明起汽油漲0.2元　柴油大降0.6元

▲中油加油站。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油調降0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.7元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及2.3元。

台灣中油表示，因中東地緣政治情勢轉趨緊繃，市場擔心伊朗與以色列若爆發衝突，恐影響波斯灣地區原油出口，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.72美元，新臺幣兌美元匯率升值0.243元，漲幅為3.26%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元及1.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.6元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及2.3元，國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.6元。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之1.1元及2.3元均由台灣中油吸收，113年累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。