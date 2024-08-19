近洋線貨櫃船老船比例偏高　造船廠訂單將是一波接一波

▲陽明有15艘近洋線貨櫃船需要安排汰舊換新。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

英國知名船舶經紀公司Braemar提出的數據顯示，目前1000-3000箱(20呎櫃)的近洋線貨櫃船，有兩成以上船齡超過20年，貨櫃船運市場恐將出現缺船現象。國內船舶仲介公司指出，市場已有缺船現象，大船公司汰換下來的逾24年老船，多數都未進拆船廠，而是轉手繼續營運，但船隻會越變越老，目前已經訂單滿檔的造船廠，生意將是一波接一波。

馬士基與赫伯羅特組成的雙子星聯盟明年2月將正式運作，為提高船舶準班率，兩公司幹線母船選擇彎靠國際主要樞紐港，透過近洋船(集貨船)將各區域貨載運到樞紐港轉船，此一運作模式估計將明顯提高對支線船的需求。

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船舶仲介商分析，這幾年業界龍頭地中海航運拼命買二手船，其中很多就是中小型的近洋船，而且不少屬於高齡船，目的用來為其幹線母船蒐羅更多貨載；大陸的航商因為航行東南亞與俄羅斯等地需要，也是老舊二手船的大買主。

目前因為紅海危機，船隻繞行好望角也造成船噸需求拉高，紅海危機解除後估計可以減輕缺近洋船的壓力，加速舊船拆解，航商因應環保新規，終究還是要進行船隊汰換。

Braemar研究員Jonathon Roach即指出，老舊船舶為了滿足碳排放合規要求而減速航行，將進一步壓縮供應，沒有嚴格碳排放要求的國家或地區，可能為不合規的老舊船舶延長使用期，但這些都是短期安排，建造環保節能船是必走的路。

Braemar的數據顯示，目前1000-3000箱貨櫃船訂單量遠低於預計需要報廢船舶的數量，1000-1999箱船舶，目前有21%船齡在20年以上，2000-2999箱船舶，23%在船齡在20年以上。

根據諮詢公司MDS Transmodal的統計數據，1000-2000箱船舶訂單總量為109艘，總計157,597箱，而在當前1701艘船舶的總船隊當中，有415艘船齡超過20年；而較大尺寸的船舶總船隊875艘，中有240艘船齡20年以上，而在建的新船僅有39艘。

國內業界高階分析，這幾年長榮海運(2603)、萬海航運(2615)與德翔海運都造了不少近洋線船隻，估計是不缺船，不過陽明海運(2609)有有15艘1500-1800箱貨櫃船，兩年前船齡就已經陸續達到15年，需要儘早下單造船，進行汰舊更新。

台船(2208)過去承造的中小型貨櫃船很有口碑，就是在造價上很難與大陸造船廠競爭，目前大型船塢位最缺，中小型船大陸船廠較能挪出塢位，但一些大船公司對大陸有些造船廠的造船水平有顧慮，隨著船塢缺稀情況日益熱化，台船還是有機會拿到近洋線貨櫃訂單的，萬海肯買下台船4艘3000箱先建後賣貨櫃船，就是最佳案例。