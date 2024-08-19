新纖H1賺贏去年全年　下半年保守看與H1持平

▲新纖總經理歐金達。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

新纖（1409）今日舉辦法說會，今年上半年獲利7.95億元，EPS為0.49元，已賺贏去年全年，展望後市，總經理歐金達表示，目前稼動率全滿，但下半年仍有戰爭、運費、美國總統大選等變數存在，因此還是謹慎保守看待，預計下半年營收與上半年持平。

新纖今年Q2合併營收為115.53億元，年增近2成，稅後淨利4.4億元，年增104.27％，EPS為0.27元；上半年合併營收為224.36億元，年增19.4％，稅後淨利為7.95億元，年增230.4％，EPS為0.49元。今年7月營收為39.64億元，年增18.75％；累計今年前7月合併營收為263.82億元，年增19.04％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新纖子公司泰新工業去年Q2開始投產cr-PET產品，是今年上半年營收增加的主要來源之一，從去年Q4到現在稼動率都是滿的；另子公司新碩先進化工，所生產的電子級雙氧水已經開始投產，年產量約3.5萬噸，預計Q4會拿到認證，待認證完就可以開始出貨，目前到手訂單已經有3家。

此外，新光幼獅是新光未來50年的生成基地，開發計畫包括青年創業村、智慧製造廠區、生態園區3大部分，預計明年Q1動工、2027年完工，總投入金額約56億元。

海外部分，新纖上周公告，斥資1000萬美元投資美國Ambercycle尖端材料科學公司，興建首座實現廢紡織品閉環永續循環的先進工廠，將有助擴大廢紡織品回收，利用Ambercycle的分子再生技術及新纖在聚酯纖維生產與豐富的市場經驗，滿足對cycora材料日益增長的需求。

另歐金達表示，由於海運運費仍高，造成客戶下單遲緩，運價過高就不太願意拉貨，造成出活延遲，若是海外有倉庫就可以就近供應給客戶，因此泰國廠也將持續擴建，印尼廠仍在尋找合適的合作機會，越南廠已有合作案正在進行當中，中國也早已有生產廠。

展望後市，歐金達指出，去年看起來是營運最低潮的一年，今年全年狀況雖比去年好，但仍然謹慎、保守看待，目前各產線稼動率全滿，惟下半年變數很多，包括地緣戰爭、運費上漲、美國總統大選、中國供過於求及產能過剩等，預計下半年營收估與上半年持平。