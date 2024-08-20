4銀行台幣優利定存比一比　不到300萬平均月領4091元

▲4銀行祭出6個月期台幣優利定存。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

市場資金緊峭，銀行不斷祭出優利定存吸引存款族投資，《ETtoday新聞雲》盤點台新銀、永豐銀等4家銀行6個月期優利定存專案發現，多家銀行年息已來到2%，台新銀雖年息落在1.65%，但因專案期間拉長至年底有效，且主打不用花300萬元就可打造平均月領4091元，吸引存款族搶進。

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台新銀指出，為迎接公司股利、股息及年「中」獎金的發放季節來臨，最新推出「新優利台幣定存專案」，提供民眾資金存放的好去處。即日起至2024年12月31日止，以新資金存入台新銀行，可享6個月定存年息1.65%的優惠利率。

台新銀行「新優利台幣定存專案」開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，皆可至台新銀行全台分行臨櫃辦理。「新優利台幣定存專案」單筆金額最低需新臺幣10萬元，最高可至新臺幣299.9999萬元，承作門檻具彈性，方便客戶能靈活分配資金。

手中有閒置新臺幣的客戶，在理財規劃未明朗前，不妨考慮將資金進行停泊，期間尚能賺取利息，以單筆存入最高金額新臺幣299.9999萬元為例，若於今年9月3日至2025年3月3日定存6個月，累計最高可領取利息新台幣24,547元，平均每月可領取新臺幣4091元。不過這項專案採限額制，有意投資的民眾要把握機會。

王道銀行則指出，即日起至8月底止，受理6個月期定存優利2%，專案只到8月30日止。

理專表示，王道銀是4銀行中，唯一沒有限制新舊資金皆可辦理的銀行，且網路、臨櫃皆可申請，雖然單筆限額1萬元以上至300萬元以下，但每人可承作5筆，因此爭取優利存款的空間也相當具有彈性。