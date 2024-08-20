台積電等5大廠被「美國討保護費」　業者抱怨：我們怎與護國神山比

▲廣達今年在美國大擴產，搶攻AI商機。圖右為董事長林百里，左為輝達董事長黃仁勳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

根據統計，今年以來台商赴美投資擴產金額已經超過新台幣5,000億元，不過，由於台灣和美國文化差異太大，而且究竟要搬多少產能到美國，老大哥才會滿意，外界根本不得而知，因此，業者憂心，赴美擴產恐怕變成錢坑。

本刊調查，今年以來，台灣科技業前仆後繼地宣布赴美擴產，金額早就超過新台幣5,000億元，就連早在北美有生產基地的鴻海、和碩也都紛紛加碼，光過去3個月，包括台積電、緯創、廣達、日月光與環球晶在內的5家科技大咖，宣布的投資總額就超過4,383億元。

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「台灣電子業正掀起東進美國擴產巨浪，從最上游的晶圓代工、半導體材料、設備、封裝測試，到下游的組裝業，只要規模夠大的廠商，幾乎都被美國政府或是大客戶找去設廠，所以除了已經公告的5家科技廠商，未來還會有更多的台商宣布赴美，關鍵就是美方認為科技業過度集中在台灣生產，地緣政治風險太高。」資深科技業者對本刊直言。

一家已被美國招攬東進的高科技業者吐苦水的表示，「台積電賺那麼多錢，繳些保護費不是負擔不起。但說難聽一點，我們的地位怎能與護國神山相提並論呢？」因為很多科技廠的毛利率不高，也沒有辦法拿到補助，去美國擴產根本不知道獲利的模式在哪裡，「不少台商並非自願去，現在只能硬著頭皮跟著去賭一把。」他搖著頭說。

但從台商過去追求成本，逐水草而居策略來看，美國製造似乎問題重重。畢竟，連台積電都難以解決24小時輪班和兩地工作文化格格不入等管理問題，自動化程度遠不如台積電的廣達、日月光以及緯創等業者要如何克服？

「這是非常困難的挑戰！」電子業高層坦言，「4年來，台積電在美國投資650億美元（新台幣2.1兆元）都還沒辦法量產，就宣布要蓋第3座廠，業界多數認為美國廠就是個錢坑，而且，還有越來越大的趨勢。」

「剛開始要台積電赴美設廠，只為了滿足美方軍工需求，因為他們擔心萬一台海爆發戰爭，美國拿不到晶片。現在不但要台積電去蓋3座廠，就連先進封裝也要去；廣達去年赴美投資金額是新台幣25.5億元，今年一舉擴大10倍成為300多億元，台商究竟要搬多大比重的生產線到美國，美方才會滿意？」該高層搖著頭說。



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