ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電等5大廠被「美國討保護費」　業者抱怨：我們怎與護國神山比

廣達今年在美國大擴產，搶攻AI商機。圖右為董事長林百里，左為輝達董事長黃仁勳。

▲廣達今年在美國大擴產，搶攻AI商機。圖右為董事長林百里，左為輝達董事長黃仁勳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

根據統計，今年以來台商赴美投資擴產金額已經超過新台幣5,000億元，不過，由於台灣和美國文化差異太大，而且究竟要搬多少產能到美國，老大哥才會滿意，外界根本不得而知，因此，業者憂心，赴美擴產恐怕變成錢坑。

本刊調查，今年以來，台灣科技業前仆後繼地宣布赴美擴產，金額早就超過新台幣5,000億元，就連早在北美有生產基地的鴻海、和碩也都紛紛加碼，光過去3個月，包括台積電、緯創、廣達、日月光與環球晶在內的5家科技大咖，宣布的投資總額就超過4,383億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣電子業正掀起東進美國擴產巨浪，從最上游的晶圓代工、半導體材料、設備、封裝測試，到下游的組裝業，只要規模夠大的廠商，幾乎都被美國政府或是大客戶找去設廠，所以除了已經公告的5家科技廠商，未來還會有更多的台商宣布赴美，關鍵就是美方認為科技業過度集中在台灣生產，地緣政治風險太高。」資深科技業者對本刊直言。

一家已被美國招攬東進的高科技業者吐苦水的表示，「台積電賺那麼多錢，繳些保護費不是負擔不起。但說難聽一點，我們的地位怎能與護國神山相提並論呢？」因為很多科技廠的毛利率不高，也沒有辦法拿到補助，去美國擴產根本不知道獲利的模式在哪裡，「不少台商並非自願去，現在只能硬著頭皮跟著去賭一把。」他搖著頭說。

但從台商過去追求成本，逐水草而居策略來看，美國製造似乎問題重重。畢竟，連台積電都難以解決24小時輪班和兩地工作文化格格不入等管理問題，自動化程度遠不如台積電的廣達、日月光以及緯創等業者要如何克服？

「這是非常困難的挑戰！」電子業高層坦言，「4年來，台積電在美國投資650億美元（新台幣2.1兆元）都還沒辦法量產，就宣布要蓋第3座廠，業界多數認為美國廠就是個錢坑，而且，還有越來越大的趨勢。」

「剛開始要台積電赴美設廠，只為了滿足美方軍工需求，因為他們擔心萬一台海爆發戰爭，美國拿不到晶片。現在不但要台積電去蓋3座廠，就連先進封裝也要去；廣達去年赴美投資金額是新台幣25.5億元，今年一舉擴大10倍成為300多億元，台商究竟要搬多大比重的生產線到美國，美方才會滿意？」該高層搖著頭說。


更多鏡週刊報導
【財經時事】地緣政治改變供應鏈版圖　科技廠大舉東進美國擴產
【赴美投資掀大潮3】赴美國擴廠問題多　專家：熊本廠案例成參考解方
【赴美投資掀大潮】地緣政治逼供應鏈大洗牌　揭科技業東進美國擴產內幕

 

關鍵字： 鏡週刊台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP86正片／你的信用好嗎？房貸車貸都會看的「信用評分」 如何提高又為何扣分一次告訴你！

推薦閱讀

台灣虎航提前開獎！前7月賺19.18億元　超車去年全年

台灣虎航提前開獎！前7月賺19.18億元　超車去年全年

台灣虎航（6757）近日因被列為注意股，遭證交所要求提前公布7月獲利狀況，根據台灣虎航公告，7月單月稅後淨利為3.84億元，EPS為0.86元，合計今年前7月稅後淨利19.18億元、EPS為4.27元，已經賺贏去年全年。

2024-08-19 18:01
抽中爽賺6.5萬！2檔申購後天起跑　竹陞科甜甜價誘人

抽中爽賺6.5萬！2檔申購後天起跑　竹陞科甜甜價誘人

竹陞科技（6739）預計9月完成掛牌上櫃，預計21日起開放申購，承銷價75元，若按今日最高價140元計算，價差達65元，等於抽中一張有望現賺65000元。

2024-08-19 15:29
快訊／28萬人注意！00939第2次再配0.063元　年化配息率逾5%

快訊／28萬人注意！00939第2次再配0.063元　年化配息率逾5%

擁有28.66萬股民的月配型ETF統一台灣高息動能（00939）今公告第2次配息維持0.063元，與8月首次除息相同，預定9月3日除息，最後買進日為9月2日。

2024-08-19 15:26
股災最壞情況已過！　「台灣先生」谷月涵示警：美降息後向下循環

股災最壞情況已過！　「台灣先生」谷月涵示警：美降息後向下循環

針對全球8月歷經股災後反彈，投資人該如何看待，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）19日表示，台股跌深又很快反彈，這意味著股市相對強勁，股災降低了套利風險，未來仍有上漲空間；但他也提醒，美國聯準會（Fed）如果開始降息，股市多半也有向下走的風險，樂觀來看，股市若能站穩，將能突破前波高點。

2024-08-19 12:51
房貸利率飆升！　官股行庫區間上限衝破3字頭

房貸利率飆升！　官股行庫區間上限衝破3字頭

銀行對房貸授信愈來愈嚴，不但借錢「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。《ETtoday新聞雲》觀察5大銀行一般房貸利率條件發現，雖然央行「升準不升息」、金管會對不動產授信天條也暫不調整，但土銀、合庫銀公告最高利率區間已看到3字頭，而第一銀行官網上揭露的利率區間最高值更已衝破4%，房貸戶繳息壓力可見一斑。

2024-08-19 00:11
台積電德國廠動土　分析師：供應鏈受惠但效益不高

台積電德國廠動土　分析師：供應鏈受惠但效益不高

晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺今天表示，台積電德國廠主要針對28奈米以上的車用半導體，對台灣供應鏈有一定幫助，但整體效益不會太高。

2024-08-19 15:44
台積電領軍出海「供應鏈十年成長10倍」！寬量點名聚焦20家企業

台積電領軍出海「供應鏈十年成長10倍」！寬量點名聚焦20家企業

台股近期震盪，「護國神山」晶片大廠台積電（2330）即將在德國廠動土，針對台灣半導體供應鏈發展，寬量國際（QIC）19日預期台灣半導體供應鏈市值「10年將成長10倍」，也就是預估2033年營收將達860億美元，市值飆漲至2,580億美元，其中，也點出台灣半導體的「4大發展方向」及「6點產業觀察」，國際資金也正聚焦20家供應鏈及再生能源企業。

2024-08-19 14:04
「新新併」有題材　新光金爆20萬張大量居成交王

「新新併」有題材　新光金爆20萬張大量居成交王

台新金（2887）、新光金（2888）兩家金控「新新併」消息出現，新光金今（19日）盤中爆量走揚，至上午11點成交量已破20.8萬張，居上市公司成交王，盤中一度漲逾4%。

2024-08-19 11:12
黃仁勳將再來台！「AI機器人」列隊勁揚　7檔指標股衝漲逾6%

黃仁勳將再來台！「AI機器人」列隊勁揚　7檔指標股衝漲逾6%

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於8月28日盤後公布最新財報，加上市場期待輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳這周來台參加「Intelligent Asia」系列大展，機器人相關概念股再次成為近期盤面焦點，其中，所羅門（2359）19日早盤強漲逾5%，成交金額衝上40億元，暫居台股第二，僅次台積電。

2024-08-19 09:50
你有嗎？30歲以下平均年收入近54.6萬　換算月薪4.5萬元

你有嗎？30歲以下平均年收入近54.6萬　換算月薪4.5萬元

行政院主計總處日前公布2023年所得收支調查報告，2023年所得收入者人數近1645.97萬人，平均所得收入為70.9萬元，創下歷年新高，可支配所得為58.8萬元，其中，30歲以下平均年所得約為54.59萬元，換算成月薪約為4.55萬元。

2024-08-19 10:47

讀者迴響

熱門新聞

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

群創55萬股東注意！下周15.17元恢復交易　售南科廠利多添話題

4銀行台幣優利定存比一比　不到300萬平均月領4091元

美股勁揚236點　輝達重回130美元大關

英特爾利空燒不停！　德國投資生變

福懋油股價今年來漲200％　明起列為處置股

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

陽明「動明輪」貨櫃爆炸案　宣告共同海損

星宇航空拓展航網　承租6架A321neo型客機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366