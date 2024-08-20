超頻爭議沒停！台灣大再拋5公益提案喊話NCC：共同保護消費者權益

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大與NCC因「超頻爭議」，也就是在合併案後不符網路設置計畫案展開調解會，在上週NCC再度開罰300萬後，台灣大20日發出聲明向NCC喊話，已經提供9大公益補償方案，累積回饋社會至5,400萬供NCC同意，但至今仍未回應，盼NCC儘速提請委員會審議，從中擇一達成調解，共同保障原台灣之星280萬用戶權益。

▼台灣大與NCC因超頻事件爭議不斷。（資料照／記者蘇晟彥攝）



台灣大強調，上週已經提出4大公益補償方案，但NCC至今仍未回應，19日再提出5項科技公益專案：包括贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力、免費提供弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務、提供公益團體「反詐戰警企業版」、幫助中小企業曝險評估（EASM）、提供M+與M+ Meet帳號給偏鄉學校作為數位學習平台等五案，公益回饋價值達2,000萬至5,400萬，累計共9案，建請NCC儘速提請委員會審議，從中擇一達成調解，共同保障原台灣之星280萬用戶權益。

分述如下：

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方案五：提升AI國力 贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力

協助提升學術單位在AI研究和應用方面的能力，並促進教育部TANET學術網路機構的發展，台灣大哥大願意贊助教育部TANET學術網路機構，同時提供教育部選定之學術單位與師生「台智雲」AI算力，以增進AI國力與教育競爭力。

方案六：免費提供10萬個特定弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務一年

反詐戰警個人版APP透過即時數據更新，快速辨識疑似詐騙電話及騷擾電話，提供個人化的電話警示、自動封鎖號碼服務，並可掃描帶有惡意連結的高風險簡訊，避免用戶瀏覽釣魚網站，幫助使用者遠離騷擾與詐騙。目前反詐戰警個人版APP有免費版、標準方案版、進階方案版等，台灣大哥大以防護最完全之進階方案版免費提供10萬個特定用戶（如偏鄉、長者等資訊落差較容易受騙之族群）使用「反詐戰警個人版APP進階版服務」一年。

方案七：無償提供30家公益團體「反詐戰警企業版」一年 公益團體免於遭冒名 善款遭詐騙

依警政署165全民防騙網公告資料，除了常見的電商平台，自2022年起，諸多大型知名公益團體也名列榜上。公益團體成為詐騙集團目標，損及捐款人信心，衝擊組織營運，但公益團體礙於經費有限，如何做好資安防護已成為公益團體共同難題。現行NGO多以「宣導」或在網頁增加「反詐說明」來減少詐騙情況發生，面對日益普及的AI，詐騙頁面更迭速度加快，必須有自動化的對應作法，台灣大哥大願無償提供政府指定之30家公益團體｢反詐戰警企業版」一年，協助偵測偽冒網站，若發現有偽冒情事，第一時間主動通知該公益團體，使其能迅速處理以保障捐款人個資及財產安全。

方案八：免費提供300家/次中小企業曝險評估（EASM）防止駭客勒索攻擊

藉由非侵入性之資安檢測，檢視網路服務（如遠端控制、資料庫、應用服務等）、網站（如網頁伺服器、憑證、網域等）、電子郵件、帳號密碼、雲端安全等五大項目，進行弱點掃描後，提供可視化報表，讓非資訊專業的高層人員可快速掌握資安環境概況，協助客戶了解自身以及供應鏈的外部曝險，由外而內有效率地管理資安風險，強化數位防禦，防止駭客勒索攻擊。台灣大哥大願免費提供資安預算不足之中小企業300家/次曝險評估（EASM）服務。

方案九：免費提供2萬個M+、M+ Meet帳號給偏鄉學校，作為教育學習之數位學習平台

學校若有線上教學或會議需求，M+、M+ Meet帳號可同時提供上千人與會，學校無須再編列預算購買Google Meet或其他會議軟體，省下之經費可轉作其他教育需求使用。台灣大哥大免費提供2萬個M+、M+ Meet帳號給偏鄉學校使用一年。

對此，台灣大認為NCC於2023年1月18日核准台灣大合併台灣之星，同時允許台灣大可即刻展開網路整併，至2024年6月30日完成後歸還頻譜，網路整併期限共18個月。但事後公平會與數發部陸續發函台灣大哥大，其中公平會要求需在獲得公平會同意合併後、數發部要求須在合併基準日後（即2023年12月1日），方能開始進行網路整併。換言之，實際可整併台灣之星近萬個基站，將280萬用戶搬移至其他頻段期間，縮短到只剩7個月，實為期待不可能，若強行縮頻，只是損害用戶權益。