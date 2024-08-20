馬斯克積欠38億元天價「拒付還已讀不回」　緯穎提告X平台求償

▲科技富豪馬斯克（Elon Musk）被台灣伺服器大廠緯穎提告。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

科技富豪馬斯克（Elon Musk）職掌社交媒體X（前身Twitter）後，為了節省成本，竟拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）伺服器零件費用，近日被台灣伺服器代工大廠緯穎（6669）提告求償6,100萬美元（約新台幣19.4億元），訴訟案再添上一筆。

根據Business Insider報導，緯穎上周在美國加州北區法院指控，馬斯克自2022年接掌X平台後，「突然停止」支付伺服器費用，累計積欠金額高達1.2億美元（約新台幣38億元），明顯違反2014當年Twitter簽署的客製化IT產品採購協議，還「已讀不回」，不論緯穎如何嘗試溝通皆未果。

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訴狀內容指出，緯穎為了避免損失擴大，已取消或收回價值約5,900萬美元（約新台幣18.8億元）的零組件，目前正要求X平台賠償剩餘的6,100萬美元（約新台幣19.4億元）損失。

對於上述內容，X平台未回覆任何說法。緯穎僅說，「目前已經進入司法程序，無法回覆。」

事實上，除了緯穎的訴訟外，馬斯克收購Twitter後面臨了不少高階主管的訴訟，包括前Twitter執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）求償逾1.28億美元的遣散費用，以及未支付前Twitter執行董事長柯德斯塔尼（Omid Kordestani）超過價值2,000萬美元的股份，甚至積欠其他員工獎金。

馬斯克也代表X平台回擊提告幾家廣告業者，指控廣告業者密謀抵制X社群平台，其中，還有一家廣告商因被提告後就歇業了。