新光金婚嫁消息滿天飛　學者示警「敵意併購」挑戰多

▲新光金集團外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）的金金併今（20）日殺出程咬金，中信金（2891）宣布也要投資新光金，不過專家直批，在股市還在交易時間相關訊息就滿天飛，易造成股市大幅波動；也有學者認為中信金啟動敵意併購未必成功，且日後真取得經營權的整併考驗也很大。

新光金今日股價在午盤之前股價平盤上下區間游走，中午12點半以後中信金要參與併購新光金消息滿天飛，新光金股價由下跌直接翻轉，大漲半根漲停板，成交量竄升。

熟悉股市交易的專家說，「如果訊息太亂影響股市，政府應該制止」，主管機關能確實依照金融機構合併法的精神，擴大金融機構經濟規模、經濟範疇與提升經營效率，及維護適當競爭環境，但首要應該先平息市場上粉亂的訊息，以免影響股市。

政大金融系教授殷乃平則表示，金融業尤其是壽險業存在很多問題，包括2026年接軌IFRS 17等對持續經營能力存在不確定性；2008年金融海嘯前，保險業一直催促政府開放壽險海外投資比重，結果一放寬都錢進海外，然後就遇到金融海嘯，當時就已有傷害，拖到現在問題更多，「當時我就提過保險公司不保險」的現象。

殷乃平話鋒一轉，提到金控合併認為是「遲早的事」，台灣的環境本身就是銀行過多（Over Banking），這種現象會造成銀行存放利差縮小；國際上銀行存放利差大概20%，台灣只有5～6%，在這種情況下，銀行經營也很辛苦。

殷乃平說，金金併對主管機關而言，合併可以消除過度競爭的問題，購併可以緩解現有經營力壓力，因此如何達成購併後體質改善能力很重要。

殷乃平進一步指出，敵意併購，顧名思義，就是一個財團要併另一個財團，但是被併方不同意結婚，被強迫送上花轎結婚，這個過程中可能會看到被購併公司股票往上走，國際上有很多案例，發動敵意併購的人股價可能往下掉。

因為敵意購併未必成功，取得經營權以後的整併考驗也很大，通常在購併理論上，敵意併購的對象可能本來就是競爭者。

合意購併因為股東有共識，會比較平靜，過程中小股東沒什麼說話的權利，股價較不易有大幅波動的空間，不過購併以後的整合同樣仍是一門很大的學問，被併公司員工文化整合不良的案例也是常見。

熟悉購併流程的專家表示，從目前進程來看，台新金與新光金的合併，均有嚴謹的作業流程。雙方董事會在表示有意願合併後，各自均聘請專業機構進行盡職調查，核閱財務報告及相關資料，律師、會計師，甚至不動產鑑價師、土地代書等各自完成評估工作。之後，雙方再研討如何繼續進行下一階段的談判。經雙方合意後就是談判合併條件。倘若合併條件談判順利完成，才會另行召開董事會議決。需要經過冗長的調查、徴信及談判作業，雙方董事會在誠信方面讓相對各方沒有顧慮，這筆合併交易才算是功德圓滿。