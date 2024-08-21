台積電德國廠動土　外媒曝「引爆歐洲晶片大戰」

▲台積電德國廠舉行動土典禮，董事長魏哲家親自出席。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

台積電德國廠破土動工，外媒彭博報導指出，因中美緊張局勢加劇，歐洲大陸尋求保障其晶片供應，並在台積電赴歐設廠後，爆發晶片大戰。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz) 週二出席動土儀式時表示：「我們的未來技術依賴於半導體，但我們絕不能依賴世界其他地區的半導體供應。」

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德國正在帶領歐盟推動到 2030 年生產全球五分之一的半導體，在新冠疫情時代的干擾之後以及美中之間的關係惡化之際，歐盟尋求增強產能。美國、日本和其他國家也對晶片產業提供了大量補貼，以實現控制從尖端人工智慧到日常用品等一切事物的零件的在地化生產。

台積電是全球最大的代工晶片製造商，它將成為德國廠項目的支柱，持有該工廠 70% 的股份，該工廠將為汽車和工業領域生產晶片。

德國總理蕭茲已成為歐洲半導體行業最大的支持者，因為他尋求促進德國科技業並確保該國製造企業的關鍵零件供應。他的政府計劃斥資 200 億歐元加強國內晶片生產。其中包括為台積電工廠提供的50億歐元以及為計畫中的英特爾公司馬格德堡工廠提供的 100 億歐元援助。

台積電新工廠將幫助歐洲減少對亞洲進口重要技術的依賴，此前VAG汽車集團和保時捷等德國汽車製造商表示有興趣提高國內晶片產量。

當 Covid-19 封鎖暴露出經濟體對供應鏈中斷的脆弱性時，半導體生產成為世界各國政府的首要任務。晶片短缺導致世界各地的汽車工廠關閉，並需要數年時間才能解決。