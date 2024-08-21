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台灣大提9方案、3命令要NCC遵守　發言人回擊：上市公司這樣匪夷所思

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 20日罕見發出新聞稿，發出聲明向NCC喊話，已經提供9大公益補償方案，請儘速從9方案擇一。對此，NCC 21日召開例行記者會針對此事回應，強調NCC只要求台灣大哥大按照改善計畫執行，同時公佈台灣大來函的「3大命令」，主任秘書黃文哲直言，「上市公司提出這樣的請求真的匪夷所思」。

▼ 台灣大提出9公益方案要NCC儘速選擇，讓NCC傻眼直言「匪夷所思」。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 黃文哲,NCC 。（圖／記者蘇晟彥攝）

NCC去年核准台台併、遠亞併時，附款要求業者要在今年6月底前將超額頻譜處理完畢，遠傳隨即允諾，並於今年五月在規定時間提前繳回；而台灣大則在第一時間表示「附款於法無據、窒礙難行」，但仍依照附款向台灣之星砍價85億之後對NCC提起行政訴訟、聲請附款停止執行。

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對此，台灣大近期不斷隔空對NCC喊話，強調上週已經提出4大公益補償方案，但NCC至今仍未回應，19日再提出5項科技公益專案，總共9個公益專案要求NCC儘速從中擇一。對此，NCC 21日召開例行記者會時回應此事，強調NCC至始至尾只希望台灣大能遵守當初承諾的網路設置計畫、附款進行調整，並沒有想要一直對其開罰的打算。

此外，NCC也公布台灣大從上週開始向NCC提出的「3大要求」，包含

1.展延超額頻寬處理期限至113年9月15日並於113年9月15日前繳回超頻，於該期限前就已完成整併之基地台，可先停止發射超額頻段（8/19來函）
2.於9月15日前，對本公司不再為不利處分（包含命改正處分、代金、罰鍰⋯等）且廢止以為之不利處分（113年7月10日命改正處分、同年月18日怠金處分、同年月22日罰鍰處分及同年8月2日罰鍰處分）（8/12來函）
3.陳報法院（8/16），要求NCC四位委員 8/29親自參加調解程序。

對此，NCC表示，目前台灣大基地台已經大幅縮減，剩下約400多台集中在都會區，足可見台灣大可採取不同工法、或如近期加大投入工班人力，可見NCC要求在6月30前完成並不會不合理；而針對提出的9大公益方案難認合理、有效補償消費者權益、公共利益（含市場秩序），且陳法院書狀率爾曲解、指摘、臆測委員會意見，因此難看得出台灣大哥大有想要進行調解的誠意，主任秘書黃文哲表示，「上市公司提出這樣的要求真的匪夷所思」，因此在委員會今日討論後，認為後續無調解之必要，後面全交由法院處理，盼台灣大哥大儘速履行相關承諾。

關鍵字： NCC台灣大哥大公益方案網路設置調解

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