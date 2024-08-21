再+1！曾年賺10億「手機代工大廠」明下市　4家公司股票淪壁紙

▲華冠（8101）自8月22日起永久停止買賣。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

日前上市公司廷鑫（2358）、昶虹（2443）以及牧東（4950）3家公司，因未如期出具財務報告，11月18日將會下市，證交所昨（20）日又宣布，華冠（8101）自8月22日起永久停止買賣，近2.4萬名股東手中的股票淪壁紙。

在早期還是按鍵式的傳統手機時代，華冠曾與明碁、華寶、英華達、大霸等，並列台灣手機代工大廠，當時華冠主要客戶包括索尼（SONY）等，極盛時期，華冠2003年大賺超過10億元，繳出每股純益4元佳績。華冠2004年7月掛牌上市，2006年4月3日華冠盤中股價最高曾衝上59.3元。

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可惜好景不常，面對智慧型手機浪潮來襲，華冠營運敗退。華冠今日股價以1.9元跌停作收，連續2天跌停。證交所昨日宣布，華冠3年內無法達成證交所營業細則第49條第2項第3款規定，核有同細則第50條第1項第16款規定情事，自8月22日起，將停止其上市有價證券買賣。然而，根據「集中保管結算所」統計，華冠目前股東人數仍有2萬3688人。

另外，金管會證期局副局長高晶萍表示，廷鑫去年112年年報就因會計師停止委任而出不來，在4月8日停止買賣；昶虹同樣沒有申報112年年報，會計師今年4月1日中止委任，自4月8日停止買賣，二家在六個月內都不見改善的話，11月18日終止上市。

至於牧東，高晶萍說，去年112年第三季就沒有出財報，今年首季也沒有出財報，雖5月16日補公布去年第三季財報，但去年年報沒出來，4月8日開始公告停止買賣，下櫃一樣是在會落在11月18日。