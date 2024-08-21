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揭露海砂屋！有巢氏許雲柔：客戶對我的信任與肯定比成交更重要

▲▼揭露海砂屋贏得信賴！有巢氏房屋許雲柔：客戶對我的信任與肯定，比成交更重要。（圖／業者提供）

▲有巢氏房屋許雲柔認為，比起成交，客戶的肯定與信任是她作為房仲經紀人更重要的價值。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

歡歡喜喜買了新房子，但簽約後發現買到的竟是「海砂屋」，這絕對是許多人的噩夢！有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店經紀人許雲柔過去就遇到了賣方刻意隱瞞海砂屋情況，為維護買方權益，她第一時間通知買方、協助雙方解約，因此獲得買方信任，之後也順利幫買方找到了更合適的物件。

許雲柔分享，這個案子大約發生在3、4年前，買方是一對準備退休的夫妻，想在台中南屯區尋找有大房間的透天厝，剛好許雲柔和學長共同開發的物件，因座向、方位等各條件都很符合買方需求，因此價格很快就談定、簽約成交了。
過程中，曾有一位長期經營該區域的資深同事向許雲柔提到，「那個區域好像有幾間是海砂屋喔」，讓許雲柔嚇了一跳，一連向賣方詢問了好幾次，賣方都否認，且房子屋況保持良好、未有異狀，許雲柔也因此相信了賣方的說詞。

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簽約之後，該物件正隔壁的透天也要出售，許雲柔想去跟屋主爭取委託，查了一下實價登錄後發現，這個屋主買沒有多久就出售，讓她心生懷疑，因而詢問了負責銷售的房仲經紀人，對方竟回答「因為這間房子是海砂屋」。原來該屋主購買後、準備重新裝潢，就發現鋼筋外露的狀況，檢測後確認是海砂屋。

▲▼揭露海砂屋贏得信賴！有巢氏房屋許雲柔：客戶對我的信任與肯定，比成交更重要。（圖／業者提供）

▲由吳朝將店東(右1)及楊加立店東(中)以誠實態度領導團隊，去年贏得有巢氏房屋全台店業績第4名的好成績。

重要資訊不隱瞞　贏來下一次成交機會

許雲柔聽聞後很驚訝，這兩間房子當年是一起建造的，推測她的客戶很有可能也買到了海砂屋。她坦言，「那時候我有兩個選擇，因為我客戶買的這一戶不一定也是海砂屋，我可以裝作不知道，把流程走完；或者我老老實實的把我知道的訊息都告訴客戶，讓他們來決定該怎麼做。」

將心比心的許雲柔，不願意隱瞞這麼重要的資訊，她在第一時間告知客戶，客戶得知後感到十分擔憂，頻頻詢問許雲柔的意見，她則建議應盡快進行氯離子檢測，結果真的檢測出超標的氯離子含量，因此她便協助買方提出瑕疵擔保請求權，協調雙方解約。

在她的努力之下，最終雙方無條件解約。雖然這次購屋經驗不順利，但買方很感謝許雲柔在發現問題後立刻告知，並努力協助解決問題，故持續委託她幫忙尋找房子。不久後，她向買方推薦在同一區域的另一個透天厝，各項條件也都符合買方需求，只是土地面積更大，雖然總價也比前一間貴上許多，但買方很喜歡，最終順利成交了。

▲▼揭露海砂屋贏得信賴！有巢氏房屋許雲柔：客戶對我的信任與肯定，比成交更重要。（圖／業者提供）

▲有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店不只績效佳，也曾獲「經紀業組－金仲獎評審團大獎」。

多花3分鐘說明白　省去後面3個月處理糾紛

「我必須要對我的客戶負責，雖然誠實告知讓成交破局，但也因為這樣客戶願意相信我、持續讓我服務，他給我的信賴與肯定比一次成交更值得。」許雲柔畢業後就加入房仲業，今年邁入第10個年頭，曾獲得「金仲獎楷模」，她不斷鞭策自己，創造自己被客戶需要的價值，以誠信、專業、熱情來服務客戶，贏得客戶認同的同時，績效也逐年攀升，2023年她創造出700萬元業績。

永慶集團最新品牌廣告《誠實，讓你把房子變成家》，亦讓有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店吳朝將店東很有感觸，也持續以廣告中所說「沒有人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講」的服務精神，叮嚀團隊同仁務必要誠實告知客戶所有已知資訊，吳朝將說：「寧可前面我們多花3分鐘，不管好的壞的都說出來，把決定權留給消費者，後面就不用花3個月處理糾紛。」在吳朝將的帶領之下，有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店團隊不僅獲得客戶良好口碑，亦曾獲經紀業組「金仲獎評審團大獎」肯定。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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