新青安引發限貸令風暴！財政部再抓投機客：39件人頭戶、34件轉租

▲即便後續房市熱度不斷竄升，不僅購屋族、連建商都感貸款限貸令已經開始發酵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳瑩欣、閔文昱／台北報導

受惠新青安政策，全台房市交易不斷升溫，導致各大銀行不動產放貸趨近滿水位，必須祭出「限貸令」或調高利率，但也傳出投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義。對此，財政部近日進行了第二波查核，發現共有73件未符購屋自住使用，其中34件涉及出租情事，39件為人頭戶。

為了落實新青安貸款的自住政策目的，並考量到農業部推動的「青年安居購屋優惠貸款」與新青安貸款條件相同，財政部修正了「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」等相關規範，內容包括新青安貸款借款人限貸一次、新貸戶需提供自住切結書，以及承作銀行須將撥貸戶資料報送財團法人金融聯合徵信中心建檔。此外，若是經農業金融機構核貸農安貸款者，將不得再申貸新青安貸款。

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針對近期外界關切新青安涉及投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義，財政部督導公股銀行近日也進行了第二波查核，對象為今年4月1日至6月30日已核貸之新青安貸款案件，結果揭露共有73件未符購屋自住使用，其中34件涉及出租情事，39件為人頭戶。

財政部再次強調，新青安貸款推動的初衷是協助無自有住宅的家庭購屋安居，呼籲民眾在評估自身的自住需求及財務還款能力後，選擇適合的物件，並珍惜個人申貸權益，避免不當使用，以實現新青安貸款協助民眾安心成家、購屋自住的政策目的，財政部也將繼續督導公股銀行確實執行新青安貸款限貸一次政策，並落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，以確保政府資源的有效配置及合理使用。

事實上，由於新青安貸款的申請量大、撥款額度大增，導致部分銀行出現資金吃緊的情況，甚至祭出「限貸令」或調高利率，導致民眾不但借錢須「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。對此，金管會表示，將向業者進行了解，並尊重各銀行的自主經營與授信政策。