央行限貸令暴力執行 銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

為了降低銀行授信資金過度集中不動產的風險，央行21日突正式公開總裁楊金龍與34家國銀分批「喝咖啡」的結果，並要銀行最遲在9月6日之前交出「自主總量管制」報告，與會銀行主管利露：「這次咖啡很驚人」，業者透露，央行發出3大指示，市場解讀錢荒最快也要燒到明年底。

限貸令房市震盪 台股ETF規模衝破2.52兆元新高

央行限貸令房市緊縮，股市震盪，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到9493962人，不但受益人創新高，連規模也來到2.52兆創下新猷。

鴻海重訊連發！砸268億元海外投資 強化4大業務鞏固龍頭寶座

鴻海（2317）21日晚間連續發布集團增資的重大訊息，合計投資金額約為新台幣267.98億元，針對海外廠區的雲端、AI伺服器、AI智慧手機、電動車用共4項業務，強化全球區域電子代工製造布局，預期今年業績再創下新高。鴻海22日早盤以184元開出，最高漲幅0.8%至185元，不過也一度翻黑至183元。

購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸 利率2.35%起

央行總裁楊金龍才急約34家國銀「喝咖啡」要求自主不動產授信總量管制（俗稱限貸令），民眾大嘆跟銀行借錢買房愈來愈難，不過壽險業者自辦房貸獲市場解讀為購屋「人道走廊」，由於富邦人壽7月重啟停止4年的房貸業務、年息2.35%起跳成為話題，暫停房貸業務8年的凱基人壽則暫未表態加入。

大學跨域選修有望加薪2成 人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學即將開學，許多學生都苦惱如何選課，104人力銀行揭露「跨域學習加薪榜單」，以「商管×數學電算」起薪中位數從3.3萬元可加薪7000元，達到4萬元水準，增幅達21％最多，另還有「工程學科×數學電算」、「數學電算×工程學科」、「數學電算×商管」等組合加上跨域紅利後，起薪也可達4萬元。

金控「三角戀」當事人獨開盤 中信金湧7萬張交易量翻黑

新光金（2888）與台新金（2887）、中信金（2891）陷入「整併三角戀」難題，新光金、台新金今（22日）因有重大訊息待公布未能開盤，3角戀中唯一開盤的主角中信金在上午10點半交易量達6.7萬張，為上市個股成交排行第2大。

神盾集團攜子公司站在巨人ARM肩膀上 搶進AI伺服器晶片市場

IC設計大廠神盾（6462）宣布集團最新成長策略，為搶攻AI伺服器商機，董事長羅森洲表示，神盾要站在巨人的肩膀上，而這位巨人就是安謀（ARM），未來神盾目標要和子公司共同合作，成為全球提供最新ARM based AI伺服器CPU晶片的先驅廠商，預計明年設計定案，2027年量產。

台積電漲3元至961 指數漲逾50點突破22290

受惠美股走揚，台股今日也反彈向上，台積電（2330）開盤漲3元至961元，指數漲逾50點突破22290點，向22300點靠攏。

降息預期增 美股收漲、台積電ADR反跌0.35％

美國就業人數下修規模創15年來最大，聯準會(Fed)會議紀要顯示九月「可能」降息，美股週三(21日)小幅收紅。台積電ADR跌0.35％、收171.44美元。

鷹派開口降息！00679B卻狂跌？ 明星債券ETF「一關鍵」搞懂原因

相信對許多讀者來說，八月到現在可能都不是太舒適的投資環境，先是大Ａ到以為經濟衰退，又大Ｖ到不知道是不是要創高，宏觀經濟背景似乎主導了這一時期的投資情緒，也帶來難以想像的巨大波動，