鴻海重訊連發！砸268億元海外投資　強化4大業務鞏固龍頭寶座

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）
記者楊絡懸／台北報導
鴻海（2317）21日晚間連續發布集團增資的重大訊息，合計投資金額約為新台幣267.98億元，針對海外廠區的雲端、AI伺服器、AI智慧手機、電動車用共4項業務，強化全球區域電子代工製造布局，預期今年業績再創下新高。鴻海22日早盤以184元開出，最高漲幅0.8%至185元，不過也一度翻黑至183元。
觀察鴻海公告內容，此次投資金額最高為美國。鴻海經子公司Cloud Network Technology USA Inc.向美國廠Foxconn Assembly LLC.股權增資2.53億美元（約新台幣80.81億元）。
另外是投資墨西哥，鴻海代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.向工業富聯墨西哥廠S. DE R.L. DE C.V.增資2.412億美元（約新台幣77.04億元）。
這兩筆皆聚焦雲端與AI伺服器，外界推測鴻海加強AI伺服器生產重鎮，包括美國威斯康辛州、美國德州及墨西哥，其中，墨西哥廠將成為GB200生產線。
鴻海也加強歐洲布局。鴻海代子公司Foxconn Interconnect Technology Limited公告，取得Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd等1.8億歐元（約新台幣64.133億元）資金，主要是向鴻騰精密德國廠Voltaira AutoKabel Gruppe GmbH注資，加強汽車電氣化領域。
在印度方面，鴻海代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd取得印度廠Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited共1.44億美元（約新台幣45.995億元），推測是增資印度子公司，鎖定AI智慧手機產線，用以量產iPhone 16 Pro系列手機。
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