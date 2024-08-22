ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／13F報告風雲變色

圖／先探投資週刊 提供

13F像是一場華爾街的猜謎遊戲，投資人從中探詢投資大咖布局線索，向來是蘋果忠實擁護者的波克夏，大幅減持蘋果股票，轉而增加現金部位，這項決定讓市場跌破眼鏡，該如何解讀呢？

文／周佳蓉

進入下半年，市場許多人對於蘋果秋季發表會將推出的新品寄予厚望，隨著投資大咖們提交美國證券交易委員會（ＳＥＣ）的十三Ｆ報告陸續出爐，被視為投資風向球的波克夏卻首先拋出震撼彈，出乎市場意料地大舉降低蘋果持股，並選擇增加現金儲備，這些投資動向著實牽動著市場情緒。

畢竟資產管理規模超過一億美元的美國投資機構每季都需要提交十三Ｆ，詳列持股明細及資金去向，在每季結束後四五天內向ＳＥＣ提交的持倉報告有一定的延後性，當中僅能顯示股票或ＥＴＦ資產，難以看出債券、外匯、原物料商品的動向，不會揭示空頭的部位，甚至投資機構還有可能向ＳＥＣ申請對特定持股做一些保密處理，多數散戶或投資機構會藉此機會從大咖們的投資決策了解市場上聰明錢布局方向，對長線投資者而言具備參考意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴菲特大動作賣蘋果

根據第二季度報告顯示，股神巴菲特的波克夏海瑟威賣出近三．九億股蘋果（AAPL.US）股票，股占比從四○．八一％降至三○．○九％，同時也減持了雪佛龍、電信商T-Mobile等股票，清倉雲端運算公司Snowflake（SNOW.US）和電影巨頭派拉蒙環球（PARA.US），雖然波克夏砍了近一半的蘋果，但仍是波克夏持股中的最大部位。

巴菲特早在今年第一季度就開始減持蘋果股票，在五月的股東會上暗示是基於稅務考慮，而第二季賣壓持續擴大，持股前十名依序為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險和血液透析公司德維特（DVA.US）等，由於波克夏第二季只買進了不到二○億美元的股票，而共計售出約七七二億美元股票，手頭現金水位上升至二七六九億美元新高。此外，在最新八月中提交的Form 4文件中，赫然見到波克夏在三個交易日內就出售了約一四○○萬股的美國銀行（BofA）價值約五．五億美元，也加入了套現的行列，這讓波克夏將擁有更多現金，可以布局更多股票投資，或是等待長期持有的標的。

美妝公司Ulta Beauty（ULTA.US）及海科航空（Heico）是波克夏新建倉標的，尤其Ulta Beauty今年以來重挫幅度最大來到四四％，擇機抄底的意味濃厚。其他增持標的還包括安達保險集團（CB.US）和西方石油（OXY.US）、媒體控股Sirius XM等，截至今年六月底，增持最多的是西方石油，買進七二六萬股，持股較上季成長二．九％，並維持在第六大持股；值得一提的是，ＳＥＣ在第一季公布了神祕持股安達保險後，該公司一躍成為波克夏第九大持股，波克夏第二季再度增持一一○萬股，持有市值來到二．八三億美元，保險業向來是巴菲特的鍾愛標的，曾持有蓋可（Geico）、通用再保險（Gen Re）還有不少房屋險和壽險公司，從投資組合前十一大可發現有五檔金融保險股在榜單內。

華爾街巨頭們的持股變動也揭示了一些有趣的趨勢，從機構新建倉的部位，第一名有四一七家買進輝達，第二名是三六五家的博通，第三名是一間癌症血液篩檢公司Grail（GRAL.US）、第四、第五名則分別是谷歌和蘋果；從最多人持有人來看，高達五○五七家擁有微軟股票、蘋果、谷歌則排名第二、第三，至少有四七○○家持有。

科技股板塊大挪移

橋水基金第二季度大幅減持了不少科技股，對蘋果的持股減少了近七五％、約一三七萬股，從一．六％降至○．五二％；此外，還減碼部分谷歌、輝達、臉書等公司，但其實創辦人達里歐曾表態對ＡＩ股的高度期待，並認為ＡＩ的出現將顛覆整個勞動市場，甚至可能改變人們的工作頻率、型態，在第二季雖然微調科技股，但整體上來說，亞馬遜（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）、超微（AMD.US）、博通（AVGO.US）、高通（QCOM.US）等都列入橋水基金加碼目標之中。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2314期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中信金「攔轎搶親」投資新光金　許舒博：沒有半路殺出

中信金「攔轎搶親」投資新光金　許舒博：沒有半路殺出

新光金（2888）與台新金（2887）合併出現搶親事件，中信金（2891）也想要投資新光金，出現「金控三角戀」的局面，對此，商總理事長、中信金子公司台灣人壽副董事長許舒博今（22）日指出，他本身也在中信金裡面，不方便針對此事發表意見，不過，「中信金應該是在被動的狀態下進入這個事件，沒有半路殺出的問題。」

2024-08-22 14:03
英特爾商用AI PC來了　揪台供應夥伴秀全新平台

英特爾商用AI PC來了　揪台供應夥伴秀全新平台

英特爾商用AI PC終於來了！英特爾21日在台攜手11家合作夥伴，展出超過20台搭載Intel Core Ultra處理器的商用AI PC以及最新的應用軟體，協助企業用戶提升生產力、強化安全性，英特爾也表示，看好下半年商用AI PC將會放量，市況也會比上半年好，預計明年全球出貨量有望上看1億台。

2024-08-22 14:14
AI飆升富豪更有錢！台灣首富林百里「短短3個月」身價再增96億元

AI飆升富豪更有錢！台灣首富林百里「短短3個月」身價再增96億元

全球AI浪潮帶動今年股市成長，上市櫃科技大廠老闆的資產及身價，也受惠AI題材帶動股價反彈上漲。值得注意的是，「台灣首富」廣達電腦（2382）董事長林百里的身價短短3個月再增加3億美元（約新台幣95.9億元），最受矚目。

2024-08-22 13:31
服務業找嘸人　許舒博：將與勞動部召開「全國缺工會議」

服務業找嘸人　許舒博：將與勞動部召開「全國缺工會議」

基本工資即將調漲，商總理事長許舒博多次強調，與其調漲最低薪資，不如先解決缺工問題，並透露日前與勞動部長何佩珊見面，已談妥將在9、10月召開「全國缺工會議」，將帶領缺工的商業團體與勞動部面對面溝通。

2024-08-22 14:25
全球新能源車Q2銷量年增24.2%　中國加大補貼有望提升品牌市占

全球新能源車Q2銷量年增24.2%　中國加大補貼有望提升品牌市占

根據TrendForce最新汽車研究，2024年第二季全球新能源車（含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷量為376.9萬輛，較第一季成長近30%、年增24.2%。特斯拉雖維持純電車市占率第一，但銷量較去年下降。比亞迪除純電車銷量穩健，插電混合式電動車第二季的市占率也突破36%。

2024-08-22 13:51
購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸　利率2.35%起

購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸　利率2.35%起

央行總裁楊金龍才急約34家國銀「喝咖啡」要求自主不動產授信總量管制（俗稱限貸令），民眾大嘆跟銀行借錢買房愈來愈難，不過壽險業者自辦房貸獲市場解讀為購屋「人道走廊」，由於富邦人壽7月重啟停止4年的房貸業務、年息2.35%起跳成為話題，暫停房貸業務8年的凱基人壽則暫未表態加入。

2024-08-22 11:51
大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學即將開學，許多學生都苦惱如何選課，104人力銀行揭露「跨域學習加薪榜單」，以「商管×數學電算」起薪中位數從3.3萬元可加薪7000元，達到4萬元水準，增幅達21％最多，另還有「工程學科×數學電算」、「數學電算×工程學科」、「數學電算×商管」等組合加上跨域紅利後，起薪也可達4萬元。

2024-08-22 11:02
鴻海重訊連發！砸268億元海外投資　強化4大業務鞏固龍頭寶座

鴻海重訊連發！砸268億元海外投資　強化4大業務鞏固龍頭寶座

鴻海（2317）21日晚間連續發布集團增資的重大訊息，合計投資金額約為新台幣267.98億元，針對海外廠區的雲端、AI伺服器、AI智慧手機、電動車用共4項業務，強化全球區域電子代工製造布局，預期今年業績再創下新高。鴻海22日早盤以184元開出，最高漲幅0.8%至185元，不過也一度翻黑至183元。

2024-08-22 09:11
限貸令房市震盪　台股ETF規模衝破2.52兆元新高

限貸令房市震盪　台股ETF規模衝破2.52兆元新高

央行限貸令房市緊縮，股市震盪，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到9493962人，不但受益人創新高，連規模也來到2.52兆創下新猷。

2024-08-22 08:48
央行限貸令暴力執行　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

央行限貸令暴力執行　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

為了降低銀行授信資金過度集中不動產的風險，央行21日突正式公開總裁楊金龍與34家國銀分批「喝咖啡」的結果，並要銀行最遲在9月6日之前交出「自主總量管制」報告，與會銀行主管利露：「這次咖啡很驚人」，業者透露，央行發出3大指示，市場解讀錢荒最快也要燒到明年底。

2024-08-22 00:04

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

央行限貸令暴力執行　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

台新金防搶親「新新併」　2措施反制中信金

證交所公布12檔注意股　英業達借券賣出成交量達16.34%入列

鷹派開口降息！00679B卻狂跌？　明星債券ETF「一關鍵」搞懂原因

台廠「無人機國家隊」急結盟　搶千億商機

群創55萬股東注意！下周15.17元恢復交易　售南科廠利多添話題

技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366