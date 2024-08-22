德翔新開亞洲-美西特快航線　以加班船形式搶攻華南電商貨

▲德翔海運獨立開出亞洲-美國西岸特快航線AWC2，。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

今年7月初才與新加坡SeaLead聯營中國大陸、韓國-美西長堤港海運快線的德翔海運，本月13日悄悄以加班船形式開出獨立的亞洲－美國西岸特快航線AWC2，這條航線根據市場需求與公司船隊調度狀況機動性派船，目前派出1800與2900箱(20呎櫃)貨櫃船營運。

德翔在疫情期間訂造不少新船，讓該公司在美國線運價高漲之後，能夠很快調度出船舶重返美西線，就在一個多月前，該公司與SeaLead聯營美西線AWC航線。

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這次新開的AWC2航線，首航船隻「德翔曼谷輪」可裝載1800箱，連接廣州、廈門、釜山和長灘，從中國廣州港出發，裝載玩具、建築材料、服裝、鞋子和帽子，單程航行時間18天。

根據大陸媒體報導，該輪首航時船長王書祥說，航線的主要優勢是航程短，運效高，從廣州南沙到美國長堤僅需要14天至16天。南沙邊檢站執勤三隊根據船方需求重點優化勤務安排，增派夜間執勤警力，同時協調船方、碼頭及代理公司，在船舶靠泊前起飛無人機跟蹤排查，對該輪船舶邊檢手續實施“線上辦理”，實現“無感查驗”，確保船舶到港作業“零等待”、代理“零跑腿”、離港“零延時”。

德翔網站訊息顯示，另外兩艘配置在AWC2的船舶，分別是「德翔墨爾本」和「德翔東京輪」，是2900箱與1800箱船舶，如果需求良好，公司準備配置五艘船舶營運。

德翔高階表示，新航線因為是以加班船形式經營，派遣的船隻也不大，因此沒有對外發布訊息，如果營運情況良好，會考慮發展為長期經營的定期航線。今年5月30日，德翔海運續簽了其在香港聯交所的上市申請，該公司在招股說明書上，表達了恢復長途航線的意圖。

德翔在2021年新冠疫情期間曾經加入美西、歐洲長程航線，2023年退出，這次重回美西線，為了加強在長程線的市場競爭力，德翔今年5月向上海外高橋造船公司訂購了兩艘1.4萬箱與兩艘8000箱貨櫃船，將於2027年交付，另德翔傳出也考慮增開遠東-墨西哥航線。