永慶加盟四品牌竹苗經管會募得1,693袋熱血　解決新竹缺血危機

▲永慶加盟四品牌竹苗經管會兩天舉辦三場捐血活動，共募得近1,700袋血液，一解新竹捐血中心的缺血危機。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

炎炎夏日、加上颱風侵襲，連帶影響捐血人潮。永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產竹苗地區所有加盟店，共同響應｢熱血召集令｣，8月共為血庫募得1,693袋熱血，受到新竹捐血中心主任黎怡君的大力稱讚，感謝永慶加盟四品牌，解決燃眉之急、化解缺血危機。

永慶加盟四品牌竹苗區經管會兩天舉辦三場捐血活動，在8月8日父親節率先登場的是－新竹遠東巨城購物中心的捐血活動，新竹捐血中心派出5台捐血車以消化熱情的人潮，共募集破天荒的1,120袋血。8月10日苗栗縣竹南運動公園、竹南捐血室的捐血活動，則募集573袋熱血。

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▲永慶加盟四品牌在新竹遠東巨城購物中心舉辦捐血活動，共募集破天荒的1,120袋血。

永慶加盟四品牌平時會不定期舉辦公益活動，獲得許多民眾、店家支持。永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶開心表示，在我們公益品牌力號召下，巨城購物中心提供比往年更大的場地，才得以容納5台捐血車一起運作，而麥當勞新豐新興店也提供捐血贈品。加上我們成功動員近千位夥伴和眷屬，令捐血車全天捐血量能滿載。

而有巢氏房屋竹苗區經管會長張汯翰指出，為避免高溫會降低民眾捐血意願，我們特意規劃捐血Line群組，依據5台捐血車有不同編號，民眾可以先領號碼牌、掃描QRcode，隨時查詢最新排隊順序，讓捐血民眾可以先去逛街、吃飯，不用被綁在捐血車旁等候。

▲永慶加盟四品牌出錢又出力，送出千張電影券、動員同仁掄起袖子貢獻熱血。

此外，台慶不動產竹苗區經管會長余柏霖也補充表示，永慶加盟四品牌也自掏腰包、特別準備威秀影城電影票，民眾只要捐血250cc即可獲得一張、500cc能獲得兩張，統計這三場活動共計送出1,693張電影票，成功吸引民眾捐血意願。

永慶房產集團不只提供專業房地產買賣服務，平常更積極支持在地公益活動，除了贊助學校發展體育活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也舉辦淨灘、捐血等活動，積極落實企業社會責任，一起將正向力量擴散至各角落。