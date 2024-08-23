電子產品拉貨　7月工業生產指數年增12.3％

▲工業、製造業生產指數年增逾1成。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部統計處今（23）日公布7月工業生產統計，受惠消費性電子新品備貨需求增加，以及AI、雲端運算服務需求持續暢旺，7月工業生產指數為95.5，月增1.87％、年增12.3％；其中製造業生產指數為94.84，月增1.9％、年增12.97％。累計今年前7月工業生產指數平均為91.08，年增10.49％，製造業為90.66，年增10.83％。

統計處說明，7月製造業生產指數年增近13％，主因AI、高效能運算及雲端資料服務需求暢旺，加上消費性電子新品備貨需求增加所致；雖然受颱風影響部分廠商生產排程，因此抵銷部分增幅，但整體仍向上成長。

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統計處指出，資訊電子產業受惠高效能運算及AI應用需求熱絡，加上消費性電子新品上市備貨需求，帶動12吋晶圓代工生產續揚，電子零組件業年增20.12%；電腦電子產品及光學製品業亦受惠AI應用需求強勁，推升伺服器及相關組件需求持續暢旺，致生產指數創歷年單月新高，年增32.21%。

傳統產業方面，隨全球景氣緩步復甦，終端需求逐步回溫，加上半導體產業投資動能持續，以及上年同月基數較低，致化學材料及肥料業年增3.95%、機械設備業年增2.64%；基本金屬業則因鋼鐵市況仍顯平疲，加以受低價進口鋼品及颱風因素干擾，年減2.88%；汽車及其零件業年減8.21%，主因燃油小型轎車市場需求動能下滑，及部分汽車零件訂單減少，惟電動轎車需求持續增加，抵銷部分減幅。

展望未來，統計處表示，全球經濟成長步調持續受主要國家利率政策進程、美中科技爭端、地緣政治風險等不確定性因素干擾，惟隨各國際品牌消費性電子新品陸續推出，以及AI、高效能運算等新興科技應用擴增，可望帶動我國半導體高階製程，以及伺服器相關供應鏈續呈增產，有助支撐我國製造業生產動能穩健成長。