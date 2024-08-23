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前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

▲「2024年非洲南撒哈拉貿易訪問團」前往東南非4國拓銷，成果豐碩。（圖／貿協提供）

▲「2024年非洲南撒哈拉貿易訪問團」前往東南非4國拓銷，成果豐碩。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2024年非洲南撒哈拉貿易訪問團」，於8月10日至25日前往肯亞、坦尚尼亞、馬達加斯加及史瓦帝尼等4國辦理貿易洽談會及市場考察，共吸引近300位買主洽談，促成逾千萬美元商機。

該團共徵集12家台灣企業參與，產業涵蓋汽機車零配件、電子零組件、五金建材、家具以及紡織等，充分展現我中小企業的多元性及競爭力。這趟一次走訪非洲南撒哈拉主要經濟體、潛力市場以及我非洲邦交國，讓當地買主及消費者認識我國在全球供應鏈的堅強實力。

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團中汽配供應商壽逸公司本次在各站洽談場場爆滿。壽逸鍾興泓經理感謝貿協積極協助牽線，這次分別在肯亞與指標性汽配進口商IMPARA、坦尚尼亞最大卡車組裝廠MELT集團、馬達加斯加Land-Rover維修廠媒合。鍾經理提及藉由與買主交流觀察到非洲南撒哈國家二手車需求量節節高升、售後市場龐大，而當地買主認為台灣供應商的汽配零件價格公道，品質亦遠超中國製產品，合作意願甚高。

專營針織布料、首度參與貿訪團的崇銘紡織企業有限公司本次來到非洲尋找代工廠以擴大產能。這次與坦尚尼亞頗具國際知名度的服裝設計公司Sems Apparel ltd媒合。S公司本次洽談會到場親自觸摸崇銘紡織的胚布布樣，認為該公司布料品質佳且價格有競爭力，後續將密切連絡確認合作的機會。

馬達加斯加買主SEEM公司承包當地所有銀行體系的辦公室照明工程，近期因需汰換燈具需大量採購LED吸頂燈，考量品質，S商指定採用台灣製的LED燈，且下單數量預估以貨櫃計算，與S商洽談的團員利妲科技公司表示成交機率相當高。

首次踏上馬達加斯加的宜和興業股份有限公司在馬國洽談會結識當地蒸氣設備維修市場中佔有一席之地的AIMSARL公司，該公司提供維修服務同時也經銷設備零件，對閥門零件有高度需求。為讓設備有更長的運作時間並增加穩定性以提升市場競爭力，A公司希望可引進台灣高品質的閥門，宜和柯皓文業務經理赴A公司訪廠後興奮地表示透過這趟商旅成功發掘大島的市場潛力。宜和另外與史瓦帝尼工業五金零配件製造商EXIPRO商談合作可能性，E商表示可協助宜和代工生產閥門，再從史瓦帝尼直接就近銷至鄰近市場，此舉將可協助宜和快速供貨，更可大幅降低從亞洲出口至南部非洲的成本。

此外，團員善統、家昀等本次都各有斬獲，認為非洲市場潛力不容小覷。曾數次出訪非洲國家的該團團長鉦曜實業公司王鳳興董事長表示，這次再訪看到非洲各國快速發展進化，消費需求激增，且市場仍有很大的成長空間。王董事長認為實地考察可發掘更多當地的機會，因此鼓勵國內業者多多走出來親自探索，搶得布局新興市場契機。

肯亞為東非最大經濟體，其首都奈洛比已成為東部非洲區域金融中心。坦尚尼亞2024年預估經濟成長率高達5.5%，傲視非洲大陸群雄。馬達加斯加則是我國貿易訪問團首度開發之處女地，其豐富的天然資源和戰略位置吸引眾多投資者關注。史瓦帝尼作為我國在非洲唯一邦交國，雙方經貿關係密切，為台商進軍非洲市場提供重要跳板。

儘管全球經濟面臨諸多挑戰，非洲市場仍展現出強勁的成長潛力；尤其非洲南撒哈拉地區擁有豐富天然資源、人口眾多且持續成長，不斷壯大的中產階級更創造出多元的消費需求。該地區在全球市場中的地位不斷提升，包括歐美日中等各國紛紛加大在該地區的投資，是我國企業不容忽視的一個重要市場。

為協助業者開拓非洲市場商機，外貿協會8月底將率我石化和橡塑膠機械業者前往開發商機，9月再率業者前往尼羅河流域4國拓銷，11月則將邀請非洲買主於「非洲商機日」來台採購，明年持續規畫多項非洲拓銷活動，農曆年後即將出團前往北非埃及、阿爾及利亞及突尼西亞等3國探索商機，歡迎有興趣的業者持續關注貿協辦理之各項活動。

關鍵字： 南撒哈拉貿協訪團逾千萬美元商機

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