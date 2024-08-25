第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

▲LINE Pay進一步協助店家取得的支付商機。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

零售消費旺季來臨，台灣兩大第三方支付公司LINE Pay連加網路（7722）、綠界科技（6763）近日皆針對商家推出「加值型服務」，讓商家除了可以拓展支付功能之外，還能透過支付工具的行銷優惠券或大數據資料，進一步提升商業行銷的效益。

第三方支付公司目前主要營收及獲利來源多來自交易手續費，不過，LINE Pay及綠界科技正突破本業舒適圈，陸續發展「加值型服務」，像是提升行銷力度的優惠券、精準廣告推播、大數據消費分析等，幫助商店有效「留住舊客、吸引新客」而提升消費規模，在消費者、商家、支付業之間達到互補互利的「三贏局面」。

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以LINE Pay為例，旗下合作商店數已超過55萬家，透過發放「先領券再消費」的優惠券，光是今年上半年用戶就領取約9,000萬張優惠券，並帶動交易金額超過10億元，其中觀察到，夜市商圈活動領券折抵最為踴躍。

看準優惠券成為零售業創造營收的行銷工具之一，LINE Pay更進一步推出「LINE Pay mini」終端收款設備的優惠券服務，協助店家取得的支付商機。簡單來說，店家可以自行設定優惠券的內容及發布時間，當消費者結帳時，可以透過設備螢幕上先領優惠券，接著再進行結帳支付。

除此之外，店家也可運用LINE Pay大數據分析及篩選，將優惠券透過官方帳號精準推播發送給用戶，讓消費者先領券、再享折扣優惠。

▲綠界科技旗下子公司綠界大數據應用科技公司8月1日起上線「綠界大數據平台」。（圖／綠界科技提供）

另觀察綠界科技也同樣推出加值服務，旗下子公司綠界大數據應用科技公司8月1日起上線「綠界大數據平台」，透過AI數據分析系統，幫助綠界商家客戶提供交易分析與產業洞察，協助商家快速了解消費趨勢，並帶進具有效益的廣告流量。

換句話說，身為綠界的商家，可以透過訂閱制、每月不到千元鈔的花費來採用大數據資料，藉由相關分析隨時調整產品定位及庫存，甚至是行銷策略，不但可大幅提升訂單轉換率，更能有效調節成本——支付不再只是收付款工具，而是新一代電商數據應用平台。

觀察兩家公司營運成果，LINE Pay今年上半年營收29.3億元，年增33%，歸屬於母公司業主淨利3.67億元，年增58%，累計每股淨利（EPS）6.12元；綠界科技上半年合併營收7.63億元，年成長0.77%，儘管大數據及AI分析等新事業初期發展墊高成本，EPS仍維持9.05元的水準。