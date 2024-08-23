快訊／大樂透頭獎1.71億一注獨得　桃園今晚誕生億萬富翁

中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元 目標一次買51％

「新新併」殺出程咬金，中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），中信金今日晚上7點半於證交所召開重訊說明會，發言人高麗雪表示，董事會決議通過，申請公開收購新光金控股份，新光金控每股合理價格收購價為每股新台幣14.55元。

LIVE／中信金搶親！ 總經理高麗雪19：30現身說明投資新光金

中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），市場傳今日董事會通過後要向金管會遞件申請，中信金預計今天晚上7點半於證交所召開重訊說明會，由總經理暨發言人高麗雪說明董事會決議案。

Model C首戰拉力賽拿分組冠軍！劉揚偉：證明鴻海電動車安全可靠

「亞洲車神」賽車好手陳和皇日前率領團隊征戰8月泰國越野賽事，以納智捷Luxgen n7奪下分組冠軍，不僅是首款電動車參加賽事，更創下紀錄里程碑。對於納智捷n7車款、也就是鴻海Model C能有如此表現，鴻海董事長劉揚偉23日受訪時表示，這是一個新創舉，並證明了Model C的安全性、可靠度有一定的水準。

SCFI本周跌逾5％「美國線摔最多」 業者看運價下修空間仍大

海運市場供給過多，造成市場價格混亂，業者直言，SCFI上周稍微回漲其實是誤會一場，最新公布的SCFI指數再度下滑，本周下跌183.73點或5.6％至3097.63點，其中以美西跌逾9％最多，美東跌幅也有8％；業者透露，目前市場價格非常混亂，接下來幾周恐會持續下跌，美東碼頭工人罷工仍是觀察變數。

親撕謠言！鴻海劉揚偉：印度iPhone良率若僅50%「我早就撤了」

鴻海（2317）23日舉行中元普渡。對於市場傳出印度廠製造良率低於中國廠，是否將重返河南鄭州，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，事實上印度製造的iPhone和中國製造的沒有什麼差別，外面說法都不是真的，「如果良率僅50%，富士康早就撤了，就算富士康不撤，客戶也會叫我們撤。」

獨家／新新併換股比「0.6022」怎麼來？ 委任財顧給答案

新新併轟動金融圈，由於台新金（2887）、新光金（2888）兩公司董事會昨（22日）通過換股比例為1股新光金換「0.6022股」台新金，市場熱議換股比例如何生成，今（23日）新光金公告委任財顧推算換股評價落在「0.54～0.73」之間，同時揭露換股比例計算過程。

中信金布局月餘今亮底牌！收購新光金每股逾14元 傳掌握近半股權

金融購併史上將首見「合意」和「敵意」併行案件！繼台新金（2887）和新光金（2888）昨日揭曉合併換股比例，中信金（2891）預計今（23）日召開董事會，決議公開收購相關細節，傳第一階段會收購新光金股權到3成、價格每股14~15元，而依規定金管會須在送件後15個工作日內審查並決定准駁，推估時間點落在9月13日前。

日本央行總裁放鷹 曝經濟、通膨符合展望「將繼續升息」

日本央行總裁植田和男今（23）日出席國會聽證會，他在質詢中談到升息相關議題時表示，7月升息是因為經濟情勢及通膨都符合央行展望，若是經濟成長及通膨都符合預測，貨幣寬鬆政策立場就不會改變。

新新併三角戀！台新金強漲3% 新光金10分鐘摔6%「爆30萬張大量」

台新金（2887）與新光金（2888）停牌一天宣布「新新併」將換股方式完成合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，並於8月23日恢復交易。觀察23日早盤，台新金以19.4元開高，上漲3.2%；新光金則下探11.65元，重跌6.4%，10分鐘內爆30萬張大量，居台股成交量排行第一，成為盤面上的焦點。

「新新併」2變數！新光金獨董直言：換股比例過低 中信金拚攔胡

新光金（2888）、台新金（2887）22日宣布合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，引起眾多新光金股民討論。新光金深夜發布重訊透露，獨立董事許永明直言換股比例過低；而日前中信金（2891）在未來45天內也成新新併成功與否的關鍵。