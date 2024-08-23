3企業擴大投資台灣　台積電無塵衣清潔廠「路得潔淨」砸2.5億擴產

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（23）日再添3家企業擴大投資台灣，包含路得潔淨科技、沛波鋼鐵（6248），以及某家顯示器公司，其中，路得潔淨科技為台積電（2330）無塵衣清潔專家，將投資2.5億元擴增產線。

投資台灣事務所說明，路得潔淨科技由傳統洗衣店起家，看好台灣高科技產業發展，將業務從一般洗衣轉型為清洗與製造無塵衣鞋，逐步成為全台最大的無塵衣清洗工廠，同時也是服務台積電（2330）最大的洗衣工廠。

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路得潔淨科技為因應客户需求擬擴大未來產能，規劃在新竹縣湖口鄉擴增產線，透過整合智慧化系統與設備，讓生產排程可視化，以增加產量與作業效率；新產線將採用節能鍋爐與新型洗烘設備，並設置用水回收設施；本次預計投資金額約2.5億元，可新增50名本國就業機會。

投資台灣事務所指出，沛波鋼鐵今第3度加碼投資台灣，規劃於台南永康產業園區，興建智能化鋼筋加工廠，將採購自動化設備與運用數位化管理技術，有效提高生產效益，並將於廠區設置太陽能發電設施及使用節能空調等；本次投資金額約4億元，可創造35名本國就業機會。

此外，某家位於台中、專門製造顯示器產品及提供系統整合的顯示器解決方案的光電大廠，其產品主要應用於工業控制領域範疇，並涵蓋醫療、家電、車載、網通等產業，為進一步強化競爭力，規劃於台中市投資建立營運總部暨研發技術中心與擴增產線，將導入智能化作業系統與自動化設備進行研發升級，並透過AI技術輔助產品檢測，優化生產效率與品質。

截至目前為止，「投資台灣3大方案」已吸引1,528家企業超過2兆3,424億元投資，預估創造15萬3,752個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有315家企業投資約1兆2,953億元，創造8萬8,335個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,022家企業投資約4,846億元，創造3萬7,126個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。