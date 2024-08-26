墾丁6片櫛瓜100元「老闆賺多少？」　網曝1原因嘆：基本上賠錢賣

▲烤櫛瓜。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

墾丁物價問題近日不斷受到討論，百萬YouTuber「儒哥」實測發現，6片櫛瓜要價100元，讓觀眾看傻眼，就有網友指出，巷口的串烤攤4片櫛瓜只要25元，好奇6片賣100元，扣掉成本、店租等等老闆賺多少錢？貼文掀起網友討論，「國境之難（南）耶，生意不好做」、「大概賺10元吧，根本佛心」。

有網友在PTT發文，「6片櫛瓜100元老闆賺多少？」家裡巷口有間串烤攤，4片櫛瓜只要25元，「是說在屏東墾丁，攤子只有老闆一人，扣掉食材成本，零零總總成本，老闆可以淨賺多少？有人估得出來嗎？有沒有卦？」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「扣掉租金大概10塊吧」、「還好啦，有標示清楚的話其實沒啥好吵的」、「光運輸成本、開店成本就超過100元，基本上賠本賣」、「基本上都是貼錢在賣」、「當然虧本賣阿，為了墾丁觀光」、「台北居酒屋一串60給你們參考，墾丁這種攤販30才合理」。

也有不少網友指出，關鍵點是租金，「哭哭租金高，那公布租金如何」、「扣房租，賣一串賠100吧」、「櫛瓜成本10元、房租50、工錢40，賣100剛好」、「房東賺光光了」、「問題應該在租金太貴」、「重點還是租金跟地下經濟（保護費）吧，講白的就是你去擺攤，成本真的高到正常商家做不下去，才會只剩下盤子價格」。

根據《三立新聞網》報導，燒烤業者對此回應，由於剛經歷過颱風，蔬菜價格上漲，加上他們的櫛瓜是從北部運下來賣的，成本較貴，一直以來櫛瓜都是固定賣1份100元，況且目前全台物價都在上漲，不只墾丁貴，受到這種攻擊，也許是「蹭流量」。