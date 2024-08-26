AI股領漲「科技業獲利動能強」！法人建議股債、REITs組合一把抓

▲市場持續看好科技業獲利成長和類股的表現。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國最新經濟數據有利通膨續降、多數企業財報表現優於預期，帶動美國股市持續波段反彈，台股26日盤中也一度大漲近300點。柏瑞投信表示，美國聯準會（Fed）9月開始降息預期提高，隨著多國央行陸續展開貨幣寬鬆周期，市場持續看好科技業獲利成長和類股的表現，可透過科技多重資產策略，如股債、不動產投資信託（REITs）等組合，全方位參與科技長線商機。

柏瑞投信指出，觀察今年科技業裁員已放緩，但非科技業仍有裁員情況，顯示非科技業仍可能進一步削減成本，不過，削減成本的努力將會在2024年至2025年為企業本身帶來更好的利潤成長；至於科技業的成本控管已見成效，AI投資逐漸形成良性循環，帶動生產力的提高，需求也將從雲端走向終端，幫助科技業有望維持高於一般產業的獲利成長動能。

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根據FactSet數據統計，截至8月9日，美國標普500指數（S&P 500）已有91%的企業公布第二季財報，其中78%的企業EPS優於市場預期，高於5年均值的77%及10年均值的74%。此外，11大產業中，有9個產業的利潤呈現正成長，其中有5個產業達到雙位數增幅，主要由公用事業及資訊科技類股領銜。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，過往去庫存的周期已進入尾聲，顯示需求端正逐漸回升，當前股市中的AI熱潮仍處於上升階段，相比2000年的網路狂潮高點仍有一段差距，而且AI的發展遠不止於晶片技術，還包括基礎設施建設和AI軟體公司的創新，這些領域的進步都為AI的未來發展提供了廣闊的空間。

邱紹驊表示，以柏瑞科技多重資產基金而言，常態配置於科技股票、科技REITs和科技債券三大類資產，輔以風險防禦機制強化下檔保護，以期廣泛參與數位轉型及創新科技發展長線商機。

舉例來說，在科技股票部位，主要著眼於科技企業的長期資本利得成長潛力；科技REITs部位，則兼具科技基礎建設的成長契機，以及房地產資產的租金收益性質；科技債券部位，可望降低投資組合的波動度風險，並有機會受惠於固定資產之利息收入。