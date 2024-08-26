中信金搶親新光金送件了！　總價「1314億元」金管會已收到

▲新光金集團外觀（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）搶親新光金（2888）來真的！金管會證實，已在今（26日）下午收到中信金遞件，將正式展開審查，預計在15個工作天內確認准駁與否。

中信金也證實，今日正式向主管機關遞交投資新光金股權計畫書，期許成為台灣最大金控，邁向亞洲領先區域型金融機構，並協助國家關鍵產業的海外業務發展。

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中國信託金控表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金控擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成中信金控與新光金控合併後總資產將達13.5兆元，資產規模排名台灣市場第一，合併後中信金控規模將超過渣打銀行（香港）、日本野村控股公司、新加坡大華銀行等亞洲大型金控，成為亞洲第38大金融集團，跨出國內金融業者打亞洲盃、世界盃的第一步，並滿足國家關鍵產業的跨境金融需求，協助臺灣強化資本韌性及確保供應鏈安全。

另外，中信金控可因本案通過，強化銀行、保險、證券三大業務發展，提供客戶更完整的金融服務，除銀行業務可擴大市占率之外，保險業務可藉由整併台灣人壽保險公司經驗，改善新光人壽保險公司經營績效，進而提升獲利能力，調整營運體質，至於證券業務則可補強中信金控第三獲利引擎，完善金融服務版圖。

中信金控強調看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金控全體股東相對高溢價，共創未來願景。若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務之前提下，完成併購計畫，以充分發揮最大綜效、創造雙贏局面。

台新金（2887）與新光金合意併購程序歷時逾兩年，22日宣布合併，1股新光金換0.6022股台新金，預料要等到10月9日股東會以後才能正式向金管會送交合併申請。

不過中信金搶在兩金控股東會前表態發動敵意併購，並在23日宣布以1股新光金換0.3132股中信金與4.09元現金，以取得新光金51%股權，總收購金額估達1314億元。

金管會目前為止對於新光金嫁給誰沒有明確表態，台新金、中信金則雙雙指自己是在「合法、合規」的前提下提出併購，全案成為金融史上首宗同時擁有「合意併購」與「敵意併購」條件的案例，市場緊盯。