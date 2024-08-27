NVIDIA周三財報出爐　分析師看好營收有望翻倍

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA預計將在周三發布財報，根據外媒金融時報報導，分析師預測，NVIDIA本季營收將達到287億美元，較上年成長100%以上。儘管如此，這仍將比上一季大幅放緩，上一季的收入成長達到驚人的262%。

路透社也指出，根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 截至 8 月 23 日的數據，NVIDIA第二季營收預計將年增約112%，達到286.8億美元。但由於為滿足不斷增長的需求而提高產量的成本，其調整後的毛利率可能會較第一季下降超過3個百分點至75.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LSEG數據顯示，NVIDIA預計第三季營收將成長75%，達到316.9億美元，結束連續五個季度的三位數成長，反映出與去年同期相比的嚴峻對比，當時該NVIDIA營收成長約206%，達181.2億美元。

NVIDIA的下一代 GPU（Blackwell）的推出由於其合作夥伴台積電的製造複雜性而被推遲。NVIDIA執行長黃仁勳在公司五月的上一次財報電話會議上表示，他預計 Blackwell今年將貢獻「大量」收入。

花旗分析師上週表示，投資人將關注NVIDIA當前一代 Hopper 晶片的需求，這可能會抵消 Blackwell 延誤造成的影響。

匯豐銀行分析師表示，他們預計該公司 2025 年和 2026 年的利潤不會因 Blackwell 晶片的延遲而面臨「任何重大下行」風險。他們也看好即將到來的業績，表示預計收入將再次超出預期，達到 300 億美元。

NVIDIA股價今年已飆升超過 150%，市值增加 1.82 兆美元，NVIDIA的估值約為其本益比的 37 倍，而包括這家晶片製造商在內的基準指數中排名前六位科技公司的平均本益比約為 29 倍。

知名半導體分析師陸行之則表示，彭博社分析師預期NVIDIA二季度營收季增11%，年增114%，市場預期三季度季增12%達318億美元，年增75%，感覺公司要比市場預期好個5ppts以上，盤後表現才會好。

市場預期NVIDIA二季度EPS 0.603美元，三季度0.668美元，三季度毛利率75%，另外，NVIDIA庫存月數要是季增20%以上, 市場會持悲觀看法；且NVIDIA二季度數據中心營收季增要高於公司的11%，否則市場會持悲觀看法。

陸行之也好奇，NVIDIA三季度數據中心營收季增能否超過AMD數據中心的20%季增？如果無法超過，表示AMD在一點點拿下NVIDIA的市場份額。