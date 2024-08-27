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快訊／工讀生被逼「工作學業2選1」疑遭霸凌輕生　保發中心董座辭職

▲▼劉男寫下「捍衛勞工權益、反職場霸凌」遺書。（圖／羅台生提供）

▲劉男寫下「捍衛勞工權益、反職場霸凌」輕生。（圖／羅台生提供）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

一名劉姓男子在保發中心研究處擔任「工讀生」5年，今年錄取台北科技大學碩士班，不料被保發中心要求學業跟工作二擇一，疑似不堪職場霸凌，最終在學校輕生。對此，保發中心董事長簡仲明今（27日）正式提出辭職，對工讀生發言不當的管理處朱姓處長也提出辭呈，以示負責。

金管會官員今天傍晚曾透露，保發董事會將對此事嚴肅討論。不料晚間就傳來簡仲明請辭獲准消息。

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劉男在金管會所屬的「財團法人保險事業發展中心研究處」任職約5年，職稱是「工讀生」，做的卻是全職工作，月薪僅2萬多元。儘管考研前曾先報備得到主管同意，但考上後朱姓主管卻說「如果要讀書你就辭職」，逼迫他「工作、學業二選一」，否則就要立刻簽自願離職單。

北科大前兼任教授、晶訊公司前董事長羅台生透露，劉男是他在北科大授課時的學生，雖然家裡是中低收入戶，但卻是一位非常善良上進的好青年，努力在北科大完成經營管理系進修部學業，並在他的鼓勵下，錄取北科大技職所碩士班，將在9月14日開學。

由於劉男需要薪水來支付學費生活費、照顧弟弟，自認遭職場霸凌和逼退，在生前曾留下「不自殺聲明書」，不料17日晚間仍在母校教學大樓輕生。羅台生表示，劉男用生命捍衛工作權，他到17日晚間，都還在勸劉男不要聽保發中心的話，沒想到卻發生憾事。

▼保發中心董座簡仲明正式提出請辭。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼新安東京海上產險總經理簡仲明。（圖／記者李蕙璇攝）

保發中心回應全文如下：

有關本中心研究處同仁之不幸事件，我們所有同仁與主管都深感難過與不捨。事件發生後，即刻全力協助家屬後續處理及撫卹事宜。並完成內部查調事件發生之原委，釐清事實與責任歸屬，並依規定辦理懲處。同時全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益之機制，以確保員工權益，避免相同事件再度發生。

本中心於今日舉行臨時董事會，除報告本事件發生始末、確認相關人員懲處事項及未來執行職務遭受不法侵害預防計畫及職場不法侵害事件處理流程等議題外，董事長亦在董事會中已向全體董事正式提出辭職，待相關事宜處理完備後，擔負起對此事件應負責任並離任董事長及董事之職務。另本案相關之管理處主管亦已提出辭呈以示對本事件應負之責。

我們衷心期盼所有主管對同仁能夠建立良好的溝通方式，讓每一位在職場工作的社會大眾擁有更友善的工作環境，保障所有勞工的工作權益。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼台科大碩士生生前曾留下「不自殺聲明書」。（圖／翻攝臉書）

▲台科大碩士生自陳遭職場霸凌選擇上吊身亡明志。（圖／翻攝臉書）

 

關鍵字： 保發中心工讀生

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