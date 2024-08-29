剛被爆會計操控　美超微宣布「延後提交年度財報」　股價一度崩26%

▲美超微電腦遭指控會計操控後，再宣布延後提交年度財報，股價應聲暴跌。圖為美超微共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

被稱為AI妖股的美超微（SMCI）周三 (28 日)宣布，將延後提交截至2024年6月30日的會計年度10-K年報，預計將於8月30日提交逾期申報通知。該消息一出，美超微盤中股價一度暴跌26%，暫報每股412美元。

美超微在聲明中指出，由於管理階層需要更多時間評估內控的設計和運作有效性，才作出延後提交年報的決定。該公司並進一步補充，先前公布的截至6月30日的季度業績並無任何更動。

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值得注意的是，前一天做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）才公開披露其對美超微的空頭部位，並稱該公司存在「會計操控」問題。根據興登堡研究的調查，該公司認為美超微存在「明顯的會計問題、未披露的關聯交易、制裁和出口控制失敗，以及客戶問題」。這些調查結果主要來自於與前高級員工的訪談和訴訟記錄。

事實上，美超微是人工智慧（AI）熱潮中的大贏家，不僅與知名企業輝達有緊密的業務聯繫，股價在今年以來甚至已經上漲超過80%，並在第一季度時曾一度漲逾300%至1,299美元的高點，成為美國有史以來最大的小型股，然而現在受到做空和延後提交財報的雙重打擊，股價也出現劇烈波動，針對興登堡研究的指控，美超微至今也尚未發表官方回應。