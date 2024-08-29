這波多頭「數十檔個股賺1倍」　達人教移動停利秘訣

▲近幾年獨孤求敗財富倍增，關鍵在透過移動停利，掌握大波段利潤。



圖文／鏡週刊

投資暢銷書作家獨孤求敗，台股資歷逾25年；近2年台股走多，他的資產持續翻倍成長，帳上獲利超過一倍的個股就有數十檔，分析財富倍增關鍵，就在他不斷複製大賺小賠成果，如今累積出令人稱羨的身價。

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獨孤求敗回憶，早期剛進入市場，因投資本金小、求翻倍，期貨及選擇權比例高；後來隨著資金部位越長越大，股票配置比重因此不斷拉高，期權占比降低。現在思考的，多是如何保護自己的資產；重複「大賺小賠」操作模式，每年就能穩穩獲利。

對獨大來說，投資大賺小賠關鍵在做好停損停利。「進場前先設定好停損點，是我的交易習慣，這樣可確保資產在出場時是小賠；而利用均線當作出場條件，就等於進場時也一併設定了停損點。」例如，個股跌破5日、10日均線，代表行情偏弱，此時就應當機立斷，及時退回再觀察。

停利也是一門學問，獨大認為最好方式，是將停利設在股價行進方向的後面，隨著股價攀升，停利點如影隨形移動，即移動停利概念。「將停利點預設在股價的前方，容易發生限制獲利的可能，也就是多頭列車還在往前開，自己卻已提前下車；但透過移動停利，就不怕畫地自限了。」

以不動產代銷公司海悅為例，「進場時我會先設定跌破成本的5%到8%就停損出場，若看對就利用移動停利方式，一路抱著不放，只要沒有跌破平台區（箱型整理底部）或短期均線，就不用出場。如此一來，看錯能及時停損，看對能抱住一整段獲利，要是個股轉弱，就換下一檔操作。」

腎臟科名醫方昱偉，投資深受獨大影響。「過去我對投資一竅不通，容易追高殺低，後來在獨大身上學到兩招非常受用，就是先設定停損點，再透過移動獲利策略，順勢操作。」他說，像今年4月鴻海在140至150元附近盤整，令人難熬；但守好移動停利紀律，就能進退有據，避免亂砍一通，最後果然賺到波段利潤。



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