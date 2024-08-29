ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

這波多頭「數十檔個股賺1倍」　達人教移動停利秘訣

近幾年獨孤求敗財富倍增，關鍵在透過移動停利，掌握大波段利潤。

▲近幾年獨孤求敗財富倍增，關鍵在透過移動停利，掌握大波段利潤。

圖文／鏡週刊

投資暢銷書作家獨孤求敗，台股資歷逾25年；近2年台股走多，他的資產持續翻倍成長，帳上獲利超過一倍的個股就有數十檔，分析財富倍增關鍵，就在他不斷複製大賺小賠成果，如今累積出令人稱羨的身價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨孤求敗回憶，早期剛進入市場，因投資本金小、求翻倍，期貨及選擇權比例高；後來隨著資金部位越長越大，股票配置比重因此不斷拉高，期權占比降低。現在思考的，多是如何保護自己的資產；重複「大賺小賠」操作模式，每年就能穩穩獲利。

對獨大來說，投資大賺小賠關鍵在做好停損停利。「進場前先設定好停損點，是我的交易習慣，這樣可確保資產在出場時是小賠；而利用均線當作出場條件，就等於進場時也一併設定了停損點。」例如，個股跌破5日、10日均線，代表行情偏弱，此時就應當機立斷，及時退回再觀察。

停利也是一門學問，獨大認為最好方式，是將停利設在股價行進方向的後面，隨著股價攀升，停利點如影隨形移動，即移動停利概念。「將停利點預設在股價的前方，容易發生限制獲利的可能，也就是多頭列車還在往前開，自己卻已提前下車；但透過移動停利，就不怕畫地自限了。」

以不動產代銷公司海悅為例，「進場時我會先設定跌破成本的5%到8%就停損出場，若看對就利用移動停利方式，一路抱著不放，只要沒有跌破平台區（箱型整理底部）或短期均線，就不用出場。如此一來，看錯能及時停損，看對能抱住一整段獲利，要是個股轉弱，就換下一檔操作。」

腎臟科名醫方昱偉，投資深受獨大影響。「過去我對投資一竅不通，容易追高殺低，後來在獨大身上學到兩招非常受用，就是先設定停損點，再透過移動獲利策略，順勢操作。」他說，像今年4月鴻海在140至150元附近盤整，令人難熬；但守好移動停利紀律，就能進退有據，避免亂砍一通，最後果然賺到波段利潤。


更多鏡週刊報導
【達人理財】3重點賺大波段財　達人2年資產翻倍祕訣曝光
【資深達人翻倍賺2】不怕大盤重挫　獨大購買清單揭密準備隨時掃貨
【達人理財】沿捷運找好屋　經濟博士存5房月收租18萬

關鍵字： 鏡週刊獨孤求敗

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片有生產障礙，產量增加被推遲到第4季，引發盤後重挫逾8%。

2024-08-29 09:34
輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

美股周三（28日）全面走跌，台股今（29）日以下跌234.35點、22136.31點開出，跌勢持續，指數下挫逾300點，台積電（2330）下跌23元至941元。

2024-08-29 09:02
這波多頭「數十檔個股賺1倍」　達人教移動停利秘訣

這波多頭「數十檔個股賺1倍」　達人教移動停利秘訣

投資暢銷書作家獨孤求敗，台股資歷逾25年；近2年台股走多，他的資產持續翻倍成長，帳上獲利超過一倍的個股就有數十檔，分析財富倍增關鍵，就在他不斷複製大賺小賠成果，如今累積出令人稱羨的身價。

2024-08-29 07:27
抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購　巨有科技價差最大

抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購　巨有科技價差最大

新股抽籤紅包又來了，王座（2751）、巨有科技（8227）、聯上（4113）等3檔個股今（29）日起公開申購，其中以巨有科技價差最大，抽中1張可賺近5萬元。

2024-08-29 06:00
原本配4塊！台積電宣布：調升Q1配息　「每10張可多1.3元新台幣」

原本配4塊！台積電宣布：調升Q1配息　「每10張可多1.3元新台幣」

晶圓代工龍頭大廠台積電（2330）28日盤中走揚，收盤964元，台股翻紅收漲。而台積電因流通在外股數變化，調整2024年Q1每股現金股利，將從原本現金股利4元，調高為4.0001382元。

2024-08-29 01:32
輝達財報明早出爐！　美股開平盤

輝達財報明早出爐！　美股開平盤

在輝達（NVIDIA）發布財報前，華爾街主要指數今天開盤大致持平，市場關注這家人工智慧（AI）晶片公司和其他科技股近期帶動的牛市能否延續。

2024-08-28 23:25
企業最低稅負制新制確定明年上路　勤業：金融、科技業受影響

企業最低稅負制新制確定明年上路　勤業：金融、科技業受影響

財政部於今日（28日）預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，自114年度起，將符合全球企業最低稅負制（Global Minimum Tax, GMT）」門檻之跨國企業集團，其在我國境內之營利事業適用之營利事業所得基本稅額（下稱AMT）自12%調高為15%，其餘則維持12%，會計師指出，金融業將直接受到新制影響。

2024-08-28 23:00
Ubereats併熊貓市佔過90%　學者示警：為消滅競爭而併購恐釀壟斷

Ubereats併熊貓市佔過90%　學者示警：為消滅競爭而併購恐釀壟斷

台灣科技法學會及陽明交大科法學院聯合主辦之「數位浪潮下的併購與公平法 最新趨勢與案例研討會」近日落幕，這場研討會從當前最受矚目的結合案件—Ubereats併購foodpanda案出發，探討數位平台壟斷市場的管制方向及國外法制發展，學者也憂心，Ubereats跟foodpanda兩家公司加起來市佔率超過90%，如果是為了消滅競爭而透過併購達成壟斷，就有相當大的問題，公平會過去對錢櫃跟好樂迪結合案的審查，或許可以在ubereats跟foodpanda結合案裡有類似考慮。

2024-08-28 22:15
iPhone 16新機9／10登場！投資專家看「蘋果AI手機」激勵科技股

iPhone 16新機9／10登場！投資專家看「蘋果AI手機」激勵科技股

蘋果公司（Apple）今年秋季發表會將於9月10日登場，其中最受矚目的為具備AI功能的iPhone 16系列新機。保德信28日指出，不論產品為何，都將密切結合最新的蘋果AI智慧服務「Apple Intelligence」，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於AI手機市場的發展也將帶來正面挹注。

2024-08-28 21:01
汎瑋材料9月底掛牌上櫃　越南新廠Q3量產有望助攻營運

汎瑋材料9月底掛牌上櫃　越南新廠Q3量產有望助攻營運

電子功能性材料大廠汎瑋材料預計於113年9月下旬正式在櫃買市場掛牌，汎瑋成立於民國81年3月，是一家功能性材料的研發、設計及製造商。目前實收資本額為2.26億元，上櫃前擬現增2,332千股，上櫃後股本約為2.49億元。113年上半年營收為6.56億元，稅後淨利4,153萬元，EPS 1.84元，

2024-08-28 19:26

讀者迴響

熱門新聞

輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

台積電宣布：調升Q1配息

美超微延後提交年度財報！股價暴跌26%

輝達財報即將出爐！美股開平盤

輝達財報揭曉前　歐股多收漲

抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購　巨有科技價差最大

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

證交所公布18檔注意股　所羅門當沖比率達66.58%上榜

星宇航空配合上市　擬辦理4.7億股現增、每股溢價20元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366