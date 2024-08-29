輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報及展望不如樂觀預估，盤後股價下挫逾8%，拖累台股29日早盤走勢，AI供應鏈相關個股也連帶受影響。「黃仁勳概念股」普遍開低，部分收斂持平，不過卻見到聰泰（5474）一早就逆勢飆漲停，鎖在174.5元。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳日前演講時秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。在輝達盤後股價下挫逾8%時，其中，聰泰逆勢飆漲停成盤面焦點；欣興（3037）開低後也走高至165元，漲幅逾3.5%。

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另外，聯發科（2454）早盤以1,175元開出，隨後也走高來到1,240元，漲幅3.33%；其他如凌華（6166）、德律（3030）、研華（2395）等小漲1%，所羅門（2359）則見到平盤。

輝達公布第二季營收300.4億美元，季增15%，並預期第三季營收將達325億美元。雖然下季展望優於市場平均預期的317.7億美元水準，卻低於樂觀的分析師預估，且算起來季增才8%，至少要拚到330億美元才有成長10%的水準。

市場判定輝達要保持成長幅度看來很難，因為Blackwell晶片出貨表現要到明年1月才會見到全貌，財報會議上所指的營收貢獻「將有好幾個billions」沒有提出明確數字，被視為「暫時還沒有拯救什麼村莊」。展望遜於樂觀預期之下，AI族群回檔整理。