面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（29）日在臉書以「慘業與旺業」為題撰文，表示友達和群創都在8月賣廠求現，但賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，這次輪到面板產業，令人不勝唏噓。

以下謝金河臉書全文：

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過去號稱面板雙雄的友達和群創光電，不約而同地都在8月賣廠求現。先是群創把南科廠房以171.4億元賣給台積電，預估可以獲利147億元。友達也賣南科三座廠房，再加上子公司友達晶材在台中后里的部分建物，套現81億元，友達預估獲利41.74億元。

過去賣土地，賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，尤其很多老牌紡織工廠都擁有大面積土地，賣地求生是常態。這次輪到面板產業，令人不勝唏噓。

面板雙雄賣地，賣廠房，也不覺令人想到過去廿年面板產業的浮沈。最早的是奇美電子創辦人許文龍告訴大家，面板是他此生僅見百年以來最好的產業，但是到了2009年，他就把奇美電子併給鴻海郭董，2010年的3月18日是合併日。到2019年，許文龍賣出30.93萬張群創光電股票，從此告別面板產業。

面板產業最風光的時候，友達股價上漲至79.5元，群創光電到178元，都很有兆元企業的架勢。沒想到，中國以國家補貼扶持京東方和華新光電，台灣及南韓大尺寸面板產業全被打趴。南韓三星及LGD最後只保留OLED台灣的面板雙雄只能轉向利基市場發展。

而一生重押面板的郭董從深圳堺工廠到日本夏普都承受巨大壓力，退場並不完美。這次群創光電把工廠賣給台積電，看起來是要擴建CoWos，而友達光電賣廠給美光，看起來是要做晶圓前端製程，也有一說是HBM。

時代的浪潮，產業的優勝劣敗，面板產業的廿年道盡一切！