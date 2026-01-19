ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮集團創辦人張榮發辭世10周年　基金會近10年投入公益40億元

▲長榮集團創辦人張榮發辭世十周年紀念特展開展記者會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團今日邀來多位張榮發生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人。張榮發基金會10年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

明日即將開展的「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁 辭世十周年紀念特展」也將首度對外公開張榮發生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張總裁於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

張榮發晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示：「我們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。」

長榮集團表示，本次基金會於張榮發辭世10周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，除分享對張總裁一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神持續發揚光大。

高爾夫球國手潘政琮分享時提到，自己並無顯赫的家庭背景與條件，15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張總裁青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽。潘政琮在拿下2020年東京奧運銅牌後，第一個最要感謝的就是他口中的張爺爺與長期贊助他的張榮發基金會。至今潘政琮仍非常感念張總裁生前的鼓勵「拼命打球外、你一定要去完成大學教育！」他說回想起來「張爺爺是要我除了技術外，更要有智慧，才能在這條路上走得更長遠。」潘政琮感性的說「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。

張榮發在世時，言談中常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」，她就是女聲樂家朱萬花。她一出生就看不見，小學只讀了半年就輟學，年輕時邊從事按摩工作邊投入歌唱表演，有一天張榮發聽到她的故事，決定找她來試唱。雖然朱萬花不是音樂科班出身，張榮發聽完後很受感動，提出幫她找聲樂老師進修、甚至送她出國留學的想法，朱萬花喜出望外，卻表達希望張榮發將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台。「沒想到總裁竟然真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，2008年朱萬花帶著其他身障者站上了國家音樂廳的舞台，從此展開與長榮交響樂團長達10多年的合作演出。

在這場紀念聚會中，有位見證者是即將升格為船長的長榮海運大副林原生，他同時也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。林原生透露，17歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張總裁鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還了家中數百萬債務。「因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向」林原生現場也分享自己首趟航海任務中，隨身攜帶《張榮發回憶錄》當成護身符、自我惕厲的心路歷程。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規劃四大展區：張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

