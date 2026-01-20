台積電變更強！　謝金河列「台美關稅4重點」批在野外行

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台美關稅15％不疊加拍板，財信傳媒董事長謝金河在臉書列出4項重點，表示整體成果「比原先預期更好」，這也凸顯台灣的主權定位，台積電也會因此再度升級。最後也酸那些大喊「美積電」的人：不是故意，就是看不懂這個局！

台美關稅15％拍板 凸顯台灣主權定位

謝金河提到，此結果引發中國官方強烈反彈，中國外交部與駐美使館公開譴責，國內部分親中媒體也出現一致批評聲浪。他認為，協議是在美國政府體系內完成，形同將台灣與日本、南韓並列，凸顯台灣的主權定位，正是北京不滿的主因。

台美關稅比日韓好很多 批「在野指責5000億」是外行

謝金河也列出4點：

1，台灣的主權升級：這次貿易協議是在美國政府內談判，等於直接承認台灣是主權獨立國家，而且和日本，南韓平起平坐，這當然激怒中國。中共外交部發言人怒氣衝天說台灣什麼都不是，台灣只是中國一個省，台灣沒有什麼總統，他幾乎氣急敗壞！

2，數字的吊詭：在野黨的政治人物指責台灣對美投資5000億美元，台灣這麼小，金額那麼大，是在掏空台灣，包括台積電。其實這5000億美元有一半是信用保證基金，這是一種融資的型態，台灣國內也有一個中小企業信保基金的單位，負責協助中小企業籌資。

過去台灣的企業到美國投資，都是從台灣的銀行融資再????款到美國，現在是設立基金，由美國保證，企業可以在美國的金融機構得到融資，台灣只大約要拿出250億美元的保證金。把實體投資的2500億美元加信保2500億美元加在一起，不是外行，就是故意的！

台積電將再升級 酸「美積電」不是故意就是不懂

3，台灣的條件比日韓好很多：台灣的實質投資是2500億美元，台積電已經承諾1650億美元，剩下的850億美元，由國立大型ICT廠投資額度已經滿了，而且沒有指定項目。相對日韓必須和美國合組投資委員會，共同決定哪些投資符合美國利益？而且美國可以分潤，台灣企業怎麼蓋廠？怎麼投資都可以自己決定！這是最優惠的條件。

4，台積電再升級：台積電加碼美國投資，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深一層是台積電更加鞏固在Ai供應鏈的王牌獨佔地位。最重要的是台積電從單晶片製造廠蛻變成系統整合商，也就是說從邏輯晶片必須與HBM高頻寬記憶體透過2.5/3D方式整合，成為可部署的算力模組，把HBM及GPU/ASIC整合成可交付的組裝系統，關鍵在先進封裝的技術，而這正是台積電的專長。

針對外界質疑「5000億美元投資恐掏空台灣」，謝金河表示這說明其中一半屬於融資性質的信保基金，實際保證金額遠低於外界想像；而台灣的投資條件相較日韓更加彈性。謝金河也指出，台積電加碼美國布局，將進一步強化其在AI與先進封裝供應鏈的關鍵地位，相關「掏空論」是誤解整體布局。「很多人指控台積電掏空台灣，或把台積電故意說成美積電，不是故意，就是看不懂這個局！」