去年全球鋁礬土到港量年增21%　今年仍是散裝船最確定增長因素

▲海岬系列船舶是運送鋁土礦的主要船型。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

今年散裝船運市場如業界預測，呈現淡季不淡現象，昨(19)晚波羅的海乾貨船綜合指數來到1650點，與去年1月20日(周一)的957點相較，高出72.41%。大陸信德海事網指出，今年在鐵礦石、煤炭需求前景承壓的現實下，鋁土礦貿易正以強勁增長態勢，成為支撐散裝船運市場的核心動力。

根據航運經紀公司Ursa數據顯示，2025年中國港口鋁土礦到港量達2.13億噸，較2024年的1.711億噸年增25%，實現自2022年以來連續四年創新高紀錄。這一強勁增長直接帶動全球市場擴張，2025年全球鋁土礦到港量估計達2.414億噸，年增21%，其在全球散裝船噸海浬需求中的佔比攀升至近9%，較上年提升2個百分點，較十年前不足2%的水準實現跳躍式增長。

數據顯示，2025年中國吸納了全球88%的海運鋁土礦，創下至少十年以來的最高佔比。 中國進口佔比從2024年的83%提升至85%，持續佔據絕對主導地位。

全球鋁土礦供應格局呈現高度集中特徵，西非國家幾內亞穩居核心供應地位，2025該國貢獻了全球72%的鋁土礦到港量，為中國市場供應了約四分之三的進口量，貨物主要從康薩(Kamsar和博法(Boffa港口發運。

值得注意的是，從康薩至青島的航線里程超11,400海浬，漫長的運輸距離推高了噸海浬需求。大型船在鋁土礦運輸中的主導作用愈發凸顯，Ursa數據顯示，2025年21萬噸的大海岬紐卡斯爾型船承擔了36%的全球鋁土礦運輸量，17-18萬噸的海岬型船佔比28%，7-8萬噸的巴拿馬型船佔比16%，三大船型合計達80%的市佔率。在鐵礦石、煤炭需求疲軟的背景下，鋁土礦被視為2026年海岬型船市場最重要的上行動力之一。

幾內亞的供應地位雖無可撼動，但政策變動與產能擴張隱憂開始顯現。該國2025年下半年鋁土礦出口再創新高，同時計劃進一步擴大產能與出口規模，但新增產量可能引發階段性供給過剩。疊加印尼、澳大利亞新供應釋放，幾內亞出口增速或受約束。

更值得關注的是，幾內亞政府正推動航運主權強化，要求至少50%的鋁土礦出口由懸掛幾內亞船旗或類似船旗的船舶運輸，並成立國有航運公司GUITRAM，同時計劃推出幾內亞鋁土礦指數(GBX)掌控定價權。

2025年中國原鋁產量保持歷史高位，國際鋁業協會數據顯示，1-11月產量估計達4040萬噸，月均產量略高於4500萬噸年化產能上限水準。

多重因素將推動2026年初鋁土礦運輸需求維持高位。一方面，歐美地區高電力成本抑制本地鋁生產，全球鋁供應趨緊進一步強化中國鋁產業的全球地位，進而支撐鋁土礦進口需求。另一方面，新興領域需求持續增長，綠色基礎設施建設與新能源汽車產業擴張帶動鋁材消費升級，為鋁土礦需求提供長期支撐。

德魯里(Drewry)預測，2026年全球鋁土礦出口量將同比增長8.6%，核心驅動力來自中國與歐洲需求。

供應端方面，澳大利亞將成為幾內亞之外的重要補充。力拓集團2025年鋁土礦產量指導目標達5900萬至6100萬噸，依託安朗、韋帕礦區超產能運行實現增長，2026-2027年產量將進一步提升。同時，印度鋁工業擴張推動其鋁土礦進口量上升，成為需求端新的增長極，進一步鞏固全球鋁土礦貿易的需求基礎。

鋁土礦的持續增長為大型散貨船提供了稀缺的需求支撐。短期來看，2026年全球鋁土礦供應寬鬆預期較強，幾內亞複產礦山與新增產能釋放、澳大利亞產量提升將保障供應，而需求端韌性不改，行業整體維持高景氣度。

長期來看，市場格局存在多重變數。幾內亞國內鋁土礦加工產業擴張計劃，可能在未來十年後半段削弱海運量需求，但短期內難以形成實質性衝擊。同時，幾內亞的航運政策調整、全球鋁價波動、氧化鋁市場供需變化等因素，將持續影響鋁土礦貿易節奏。

此外，韋立國際等物流巨頭持續擴充船隊(自有運力已突破1000萬載重噸、佈局幾內亞海上過駁設備，也將進一步優化鋁土礦物流效率，影響運力供需平衡。

信德海事網分析，總體來看，鋁土礦貿易正邁入「中國主導需求、西非主導供應、大型散貨船主導運輸」的成熟階段，2026年仍將是散裝船運市場中最具確定性的增長亮點。

對於船東、貨主及產業鏈參與者而言，把握幾內亞政策動態、區域供應格局變化及船型適配趨勢，將成為獲取市場紅利的關鍵。