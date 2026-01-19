貿協共享辦公室使用率已達六成　60人辦公室資安業簽五年長約

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室擁有超過1200坪單樓層空間。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會全新打造的共享辦公室品牌「TAI-ONE SPACE智能共享辦公室」，去年6月17日在台北世貿一館2樓正式開幕，目前出租率約六成，年前有一家資安公司以五年長約租下60人辦公室，貿協董事長黃志芳指出，今年台北國際電腦展將在世貿一館展設AI與機器人專館，共享辦公室將提供外國企業最佳臨時辦公空間。

貿協TAI-ONE SPACE共享辦公司是全台唯一結合貿協資源與國際展覽場館優勢的共享辦公空間，去年6月18日開幕，結合貿協長年深耕的全球拓銷資源、國際據點與企業培訓服務，為進駐企業提供的不僅是一個場域，更是一個通往國際的加速平台，提供新創、中小企業，或跨國團隊在該辦公室找到成長動能。

▲左上圖為私人辦公室；右上圖是自由辦公桌；下圖為休憩區。（圖／貿協提供）

該辦公室由國內知名的行一建築公司彭文苑建築師所設計，鄰近台北101、五星級飯店與企業總部等，交通便捷、機能完整。擁有超過1,200坪單層開放空間、323席工作座位，是目前全台規模最大的單層共享辦公室，每席座位平均價格約新台幣1.2萬元，單日券單人座僅需500元，享有咖啡、茶與免費上網。

該空間的4人會議室每小時租金600元、10人1500元、20人3000元，50人會議室以半日計2.65萬元，單人可免費使用單人辦公室1小時。專屬辦公室可以24小時自由進出。

貿協表示，TAI-ONE SPACE以「Let’s Connect Here」為品牌精神，期待成為企業交流合作的交會點，提供資源共享、創意碰撞的絕佳環境。