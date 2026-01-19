MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

▲地中海航運「櫻桃快線」船隻故障遭大陸媒體抨擊。（圖／取自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

上周四(15日)貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)一艘「櫻桃快線」船隻「地中海茲拉塔輪」在廣東外海失去動力，由廣東海事局派拖船拖回錨地，大陸媒體因船隻是船齡24年的老船，抨擊MSC不應安排老船在時效大過天的櫻桃快線上。

中國是全球櫻桃消費大國，2017年進口額佔全球總額的37.58%。在大陸櫻桃被稱為車厘子，國內的山東與遼寧等一年產量約90萬噸，約佔總消費量的60%，進口量估計約60萬噸，其中絕大部分來自智利；智利每年出口的櫻桃中，有超過90%直接銷往中國市場。

大陸壹航運援引MarineTraffic報導指出，廣東海事局是在15日上午9點前往拖帶故障船隻，截至當日下午19點，AIS數據顯示其導航狀態為「失控，(Not Under Command)」，目前船隻處於錨泊狀態，暫未進港。

該輪可裝載4100箱(20呎櫃)，建造於2002年，懸掛賴比里亞旗。事發當時，船隻服務於亞洲與南美間的Alpaca航線，該船原計劃1月17日下午彎靠廣州南沙港，後續掛靠的港口還包括香港和寧波。南美灣靠的港口則包括秘魯的卡亞俄（Callao）、智利的阿裡卡(Arica)、伊基克(Iquique)、聖安東尼奧(San Antonio)港。

去年同期，馬士基旗下一艘名為「Maersk Saltoro」輪的櫻桃快航貨櫃船，同樣在前往廣州南沙港的途中發生主機故障，在海上飄航十多天後，恢復緩慢航行，最終在2月17日抵達廣州南沙港，因為到港日期較原計劃晚了28天。 導致船上1300大箱(40呎櫃)的櫻桃最終確認被銷毀。水果總價值超過1.5億美元。

壹航運指出，這兩起事故都有兩個類似的特點：服務於兩家知名船公司的櫻桃快線，在前往廣州南沙港的途中遭遇事故。壹航運創始人、邁克的茶室主理人鍾哲超在《從一起令人氣憤事故說起-這類船舶謹慎配載》點評中指出，事故的發生，其實「還是有跡可循的」。

比如，這次地中海航運發生事故的MSC ZLATA R.輪，建造於2002年，已有24年船齡，屬於業界「老舊」船舶，將這樣的船舶安排在安全、時效大過天的櫻桃快線上，是船公司的不負責任，而將貨物配載給一艘24年船齡老舊船舶，也是發貨人和收貨人的一大失誤。

