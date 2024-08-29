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先探／謝金河：好公司，也要有好股價

圖／先探投資週刊 提供

上周二早上，考察團行程住進南港的漢來酒店，早上在餐廳吃早餐，一位太太帶著女兒來和我打招呼，她說她看了《先探週刊》，買了台灣精銳，她買入的價格在二○○元以下，其間她先生多次想賣出都被她攔阻，沒想到股價漲到四○○多元，如果以八月二十七日的收盤價來看，台灣精銳股價已經漲到四五七．五元，如果她一直都持有，投資報酬率已經超過一倍了。

文／謝金河

不過投資最難的是千金難買早知道，過去台灣股市投資人習慣短線操作，很多人像射飛鏢般，都是打帶跑的短線操作，再好的股票，通常是賺了一小段就跑，但是手上抱很久的公司都是賠了很慘的股票，這種有賺錢的公司短線操作，賠錢的公司抱久久，這是股市投資人最容易犯的錯誤。

選定好公司長抱

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其實投資不難，但必須先分清楚是長線？還是短線？如果不是這兩者，也許可以考慮波段操作，像是曾經參加考察團的李國安先生擅長長線操作，他手上的永豐餘至少抱了幾十年。我們考察團的邱老師，他手上一直有精誠，二○○九年的時候，他在十五．九五元附近買入精誠資訊的股票，一直抱到現在，他已經八十幾歲，常打趣說參加考察團的費用都是從精誠賺來的。

這些年投資台灣股票很核心的法則是選定好公司長抱！台灣精銳在二○○元左右的時候，我特別請江文勝好好研究這家公司，精銳有幾個特點，一是毛利率特高，過去幾年，精銳毛利率一直保持五五％上下，這個高毛利率一點都不輸台積電，精銳之所以可以享有高毛利率是核心事業減速器，今天市場炒作機器人概念，像所羅門、羅昇毛利率二二％上下，廣明二六％左右，精銳一直維持在五五％，市場提到的人並不多，其實減速器是機器人產業很重要的元件，這也是日本的強項，精銳能在這個領域中脫穎而出，而且享有高毛利率，這很不容易！如果從毛利率角度，大家還可以更細膩地去研究毛利率在五○％上下，第二季衝上五四．五二％的聰泰，這家公司非常低調，不太受訪，也許大家可以從櫃買的法說會上去切入。

台灣精銳的老闆張重興行事低調，不過，我從精銳一○○％控股的日月千禧經營的細膩面，可以感受到他的精緻。以前來台中住飯店，朋友會推薦林酒店，但我獨鍾日月千禧。從早餐的設計就可以看得出用心，這次我入住南港漢來，發現早餐中有一大鍋用陶鍋裝的現磨豆漿，一般飯店早餐的豆漿都是大桶，我在漢來飯店的早餐看到經營的細膩。

三是台灣精銳的高獲利與穩定性，過去十年，精銳只有二○二○年因為Covid-19影響，ＥＰＳ九．六元，是唯一一次沒有賺到一個股本的一年，台灣精銳每年保持賺一個股本，至少ＥＰＳ十．八九元，今年上半年已交出八．二元好成績，再看精銳每股淨值一二一．一五元，自有資本率九○．八二％，股本八．○一七億，手上淨現金有四三．七三億元，這其中長期負債只有五二一萬，這是根本不需要借錢的好公司。

鎖定毛利率逾五○％股票

潛力股形成的條件，精銳都符合，當然現在股價已經跑到直逼五○○元，如果今年ＥＰＳ超過十六元，本益比已近三○倍，這時候好公司可能沒有好的價格。以高毛利率的角度，去年我也發現一家毛利率逾五○％的泓格，泓格專攻工業電腦的遠端控制器，其實也有現在當紅的人形機器人概念，今年上半年毛利率高達五六．三七％，這些年傾力發展醫療級的熱塑性聚氨酯（ＴＰＵ）。我參觀過八貫的工廠，對於這項商品期待甚高，不過泓格在ＴＰＵ發展似乎不如預期，在工業電腦遠端控制器營收也沒有衝高，毛利率超過五○％的泓格如果營收衝高，淨利就會拉上來。例如二二年第三季泓格單季營收到三．六五億，那一季ＥＰＳ一．五元，二三年營收掉到二．一六億，ＥＰＳ掉到○．○四元，今年慢慢從谷底爬起來。

去年我看到毛利率逾五○％的台灣精銳與泓格，台灣精銳已經漲了一倍多，泓格一度漲到九六元，卻又跌到四五．三元，從長線投資的角度，五○元上下的泓格是不是有投資的潛力？也許現在可以思考一下好公司是不是有好價格？所以，接下來要看泓格單月營收是不是可以「破億」？後續的成長力，當然影響股價！

長線投資股票最害怕的是碰到式微的產業，這些年，我一直提醒大家避開中國殺戮的產業，像媒體最近在說七個王永慶殺了台塑！其實這個比喻並不恰當，台塑今日之困境是遇到中國的國家隊產能全開，台塑集團陷在深淵，到今天都未見曙光。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2315期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

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