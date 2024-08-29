長榮航Hello Kitty「閨蜜機」重返芝加哥　載客率逾9成

▲長榮航空總經理孫嘉明（中）一同切蛋糕歡慶全新彩繪機「閨蜜機」抵達芝加哥。（圖／長榮航空）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）Hello Kitty彩繪機重返芝加哥天空，第4架全新「閨蜜機」於8月28日由台北出發前往芝加哥，抵達時芝加哥歐海爾機場特別安排水門儀式迎接，每周7班飛航，平均載客率超過9成。

長榮航總經理孫嘉明表示，芝加哥是美國中部的商業都會城市，同時擁有重要的鐵路和航空樞紐，也是金融、期貨和商品交易的主要中心；台北-芝加哥航線於2016年開航，初期每周飛航4班，2017年以777-300ER Hello Kitty「星空機」加入營運，大受旅客歡迎，現在航班數已增加到每周7班，平均載客率超過9成。

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孫嘉明指出，此次長榮航空與三麗鷗再度合作，以全新的閨蜜機執飛芝加哥航線，希望能為廣大旅客帶來嶄新的飛行體驗，進一步拓展中西部市場，為這座充滿活力的城市帶來更多話題與新鮮感。

芝加哥民航局副局長Amber Achilles Ritter指出，長榮航空芝加哥-台北航線是芝加哥市與亞洲之間的重要連結，航班數及載客數不斷成長，長榮航空同時也是芝加哥龐大貨運量的重要推手之一，促進了兩地商業和旅遊的交流，長榮航空以全新彩繪機飛航芝加哥，更是雙方友好合作的有力象徵，也希望長榮航空能為芝加哥帶來更多的旅客，讓芝加哥成為全球旅客的首選目的地。

美國中西部機場邊境管制局首長LaFonda D. Sutton-Burke表示，長榮航空全新彩繪機的到來，為旅客增添更多的飛行樂趣，也讓繁忙的航班作業，多一點輕鬆愉快的氛圍，緩解出入境旅客接受檢查時的緊張心情。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處總領事類延峰則說，長榮航空自2016年開航以來，一直是連接台灣與美中地區的重要橋樑，很開心能夠看到長榮航空透過全新彩繪機推廣台灣觀光與國際知名度，彰顯了台灣的活力和創意。近來台美兩地在經貿、觀光教育等領域交流緊密，期待未來能持續開創雙方更多合作的可能性。

長榮航空閨蜜機將於夏季班表時固定於每週二、四、六飛航，冬季班表則於每週一、三、五飛航，今(29)日空芝加哥飛往台北的首班「閨蜜機」於00:30起飛。