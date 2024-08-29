台灣味征服歐洲　奇美熟水餃波蘭廠8月正式量產

▲左起SuperDrob董事長César Lipka、外貿協會董事長黃志芳、波蘭羅茲市副市長Adam Wieczorek、奇美食品董事長宋光夫、總經理宋宗龍等今年6月於奇美波蘭羅茲廠合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣食品再創佳績！奇美食品用深受國人喜愛的台味水餃，成功征服歐洲消費者味蕾。外貿協會董事長黃志芳、奇美食品董事長宋光夫、總經理宋宗龍在今年6月專程前往波蘭羅茲市，見證奇美食品與波蘭肉類食品大廠SuperDrob新廠成立，這個新設於羅茲的熟水餃生產基地已於8月19日開始量產，奇美水餃大軍正式進軍歐洲大陸。

宋光夫董事長表示，這是奇美食品在歐洲建立的第一個重要生產據點，也是在歐洲市場銷售含肉製品的重要里程碑，生產線因應當地的特殊性進行多次測試與調整後，達到符合歐洲的生產標準，這個灘頭堡的建立，將可大大提高奇美食品在歐洲的競爭力及市占率。

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奇美食品選定波蘭為生產基地後，宋董事長親自率領研發及行銷團隊，針對歐洲水餃市場的消費者喜好、生產食材、行銷宣傳、銷售通路等面向與合作方反覆討論，並將部分食品在去年駐波蘭代表處辦理的「雙十國慶晚會」以及貿協主辦的波蘭「台灣週」中試水溫，以台式佳餚驚艷國內外貴賓。今年再度與貿協合作，在6月德國柏林舉辦的歐洲台灣形象展中重現美味，用奇美的水餃、刈包、鳳梨酥再度讓歐洲消費者頻頻稱讚，推廣台灣美食文化大獲好評。

奇美食品與波蘭SuperDrob集團自去年底簽約合資後，今年6月外貿協會董事長黃志芳及波蘭羅茲副市長Adam Wieczorek皆出席前往見證新廠成立，如今奇美食品波蘭羅茲廠成功量產，每月大約能生產2,500萬顆熟水餃，為台灣食品進軍歐陸畫下重要里程碑。

奇美食品10多年來積極經營海外市場，版圖已擴展至北美、紐澳、日本、香港、歐洲、新加坡、及南非等國，獲得多項國際品質認證，前曾與東京迪士尼合作推出的米老鼠、唐老鴨掌型刈包更是人氣產品。

奇美公司近年來主攻中東歐市場，就地取材生產水餃、點心等肉類麵食產品，未來更將切合當地口味開發全系列產品，逐步擴大市場版圖。

黃志芳表示，台灣除半導體之外，也相當看好食品在中東歐市場潛力，而歐洲市場「高消費、高單價」特性，例如華沙市中心的台灣手搖飲一杯折合約台幣240元，而且非常熱銷，證明歐洲市場可接受台灣高端茶飲和食品。

奇美食品是台灣食品進軍歐洲最好的典範，而貿協也將持續不斷和食品、連鎖加盟業者合作，協助我國業者海外布局，向國際展現台灣的「軟食力」。