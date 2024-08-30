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海岬型船10月期貨逼近3萬美元　幾內亞鋁礬土出口大幅增長

▲ 裕民海岬型船最多，這一波運價飆漲受惠也最多。（圖／裕民提供）

▲ 裕民航運是國內擁有最多海岬型船的公司。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

本月1日18,986美元的海岬型船日租，昨(29)已經升至25,870美元，漲幅達36.39%，期貨市場10月日租已達29,500美元，隨時將升破3萬美元，散裝船運業者指出，現在市場已經出現缺船現象，幾內亞的鋁礬土出口量繼續保持高成長，目前距離去年總量僅差26%。鋁礬土是海岬型散貨船運輸的唯一小礦石，也是產製鋁的重要礦物。

目前散裝船的訂單數整體約在9.3%，是近15年相對低檔區，其中最大型的海岬型船訂造數量最低，約6.0%，巴拿馬、超輕便與輕便型船約在9~11%區間。

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在今年6月下旬，克拉克森證券、drybulk與英國勞氏日報陸續公布的各項數據顯示，因為各國業界積極在非洲開發多種礦產，其中僅是鐵礦石估計至少需要170艘海岬型船運送，而目前海岬型船已經有運力不足現象，而海岬型船訂單僅116艘。

克拉克森證券的分析師表示，非洲幾內亞西芒杜鐵礦石專案進入投產期，將為航運業提供大量鐵礦石供給，這將大幅推動2025年海岬型散貨船的需求增長，估計至少需要170艘船的運力，運力需求遠遠超過現有訂單，因此估計未來三年，該型船都將是供不應求現象，不足的運力要靠中小型散裝船來彌補。

另幾內亞散裝鋁礬土出口量在2023年達到創紀錄的1.2484億噸，年增22%，其中大部分從卡姆薩爾、博法、卡普韋爾加和科納克里港口運往中國。

Ursa Shipbrokers的數據顯示，今年迄今為止，西非國家的海運鋁礬土出口量已達到約 9200萬噸，接近2023年出口總量的74%。該公司估計，截至2024年，這些出口量預計需要9645 萬噸乾散貨船的載重噸貨物運輸能力來進行海運。

幾內亞估計鋁礬土儲量最大，約為74億噸，今年7月出口量較2023年7月增長約18.99%，較過去十年的7月平均出口量增長144.58%。Ursa分析師估計，8月份鋁土礦出口量已達到1016萬噸，較去年同月增長12.91%。

關鍵字： 海岬型船期貨3萬美元幾內亞鋁礬土

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