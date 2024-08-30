ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

貿協帶領13家中醫藥業者　成功開拓越南與馬來西亞市場

▲貿協帶13家臺灣中醫藥業者開拓越南及馬來西亞市場，洽談會圓滿成功，團員們用力比愛心。（貿協提供）

▲貿協帶13家台灣中醫藥業者開拓越南及馬來西亞市場，洽談會圓滿成功，團員們用力比愛心。（貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著全球對健康管理和預防醫學的關注加劇，中草藥醫學正迎來國際市場的新機遇。由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2024台灣生技中醫藥赴越南、馬來西亞拓銷團」，引領13家台灣中醫藥業者，於8月25日至31日成功搶進越南與馬來西亞市場，為中藥本草保健產品開創了嶄新的商機。

拓銷團參團的13家台灣業者，產品涵蓋了高濃縮科學中藥、傳統丸散膏丹、OTC中成藥，及中藥本草保健食品和膏藥貼布等多種類型。參團廠商包括在科學中藥及中成藥領域具有卓越表現的萬國製藥、華昌製藥生化科技、天明製藥、惟元國際藥業、昕泰生技製藥、富田製藥廠和順然藥品，以及專注於本草保健飲品的惠民署生醫、食養時養和慧源實業等保健業者。另沅顧科技和費生恩分子應用等企業則展示了利用中醫藥開發的新科技產品。

胡志明市和吉隆坡的媒合洽談會上，台灣中醫藥業者與當地業者及公會，共進行了超過300場的洽談，預估創造超過500萬美元的商機。這些洽談不僅展示了台灣中醫藥產品的多樣性和創新研發，也促成了雙方業者對台灣中醫藥的高度認可。

[廣告]請繼續往下閱讀...

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組章遠智組長指出，馬來西亞與台灣擁有相似的中草藥使用習慣，雙方業者的洽談熱烈，未來合作潛力相當大。疫情後，中藥本草預防保健在馬來西亞獲得了更多關注，對中醫治療的信心也顯著增強。

越南的胡志明市中醫協會副主席張氏玉蘭副院長也對台灣中藥品質給予高度評價，並認為與日本和中國大陸相比，台灣中藥價格具有競爭力。她表示，未來雙方在中醫藥領域的合作空間非常廣闊，並希望能與更多台灣業者展開進一步的交流與合作。

拓銷團團長-台灣中藥工業同業公會理事長陳如麟表示，越南及馬來西亞兩地業者對台灣中醫藥的認同已經促成了初步合作意向，目前已有買主開始聯繫團員，準備進一步訂單。買主透過此次洽談會深入了解台灣中醫藥的多樣性及創新研發，未來將繼續追蹤聯繫，推動產品在越南和馬來西亞市場的推廣。

越南和馬來西亞市場對台灣中醫藥的認同為雙方合作提供了廣闊的前景。未來，建議以醫帶商，透過與當地中醫師的交流或來台代訓，促進雙方在傳統中醫藥領域的深入合作。貿協強調，台灣中醫藥在保持傳統精華的同時，不斷創新和研發，具有強大的國際競爭力，未來將持續推動台灣中醫藥業者開拓新南向市場，開創全球中醫藥市場的新篇章。

關鍵字： 貿協中醫藥業者越南馬來西亞

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

擁有28萬股民的「月配ETF」統一台灣高息動能（00939）30日公告第二次配息，每單位配發金額為0.063元，換算每張可領63元，並將在9月3日除息；如果以8月30日收盤價14.68元計算，單次股利殖利率0.43%，換算年化殖利率約5.16%。

2024-08-30 14:39
英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，英特爾正在與投行合作，希望幫助渡過該公司56年歷史上最困難的時期，目前正在討論各種方案，包括產品設計和製造業務的拆分，以及哪些工廠投資可能會被取消，消息曝光後，英特爾美股夜盤直線拉升，一度漲近5%。

2024-08-30 11:48
除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

儘管台股指數受美股牽連，統計8月29日資料，62檔台股ETF中，仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚，以漲幅前十名、日成交量排序來看，群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）呈現價量齊揚表現最佳。市場法人表示，00919即將在9月進行第6次配息，00946是月配型每月配息，兩檔抗跌跟漲，投資人可提前卡位掌握獲利契機。

2024-08-30 10:29
蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

根據外媒Markets Insider報導，花旗近日發布的一份報告指出，蘋果將在 2025 年取代NVIDIA成為AI股的佼佼者，花旗指出，人工智慧市場即將進入第三個也是最後一個階段，即終端設備，這應該是蘋果及其即將推出的iPhone 16產品週期的關鍵勝利。

2024-08-30 14:29
輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

知名半導體分析師陸行之今日針對NVIDIA表現發文表示，建議可以學習ASML的做法，提供在手訂單變化，這樣可以幫助投資人衡量未來營運表現，不然即使表現優異，但投資人也是會越來越害怕，就不敢進場造成震盪。

2024-08-30 10:32
百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

王品（2727）提前佈局年末聚餐旺季，年底前預計再展20家門店，並於Q4釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺，5大鍋物品牌及3個燒肉品牌總共8個品牌，9／1起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35,800元起，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰1年加薪1萬，平均月薪上看9萬。

2024-08-30 10:11
柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

財信傳媒董事長謝金河今日以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題撰文，表示巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期。

2024-08-30 10:22
王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

王品（2727）30日宣布，年底前王品集團預計再展20家門店，並於第四季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主。此外，9月1日起也將啟動調薪計畫，旗下火鍋、燒肉8等品牌，將調升起薪，調升為35,800元起；儲備幹部若通過考核月薪55,000元，晉升為店長、主廚後月領更上看9萬元。

2024-08-30 09:53
10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

貨櫃船運市場7月中開始運價呈現下跌趨勢，中國十一長假前是傳統的小旺季，貨櫃船公司多已報備10月15日開始美國線每大箱(40呎櫃)運價要漲1千美元，在亞洲區間航線運力名列前茅的萬海航運，則在中國大陸推出第37周起(9月9日)，全亞洲航線每箱(20呎櫃)運價漲100美元，每大箱漲2百美元辦法，實際漲幅則有待觀察。

2024-08-30 09:31
證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

證交所今日公布21檔注意股，其中近日被保瑞宣布取得30.5%的股權的泰福-KY（6541）也因最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.99%，且08月30日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.29倍，因此被列入。

2024-08-30 20:49

讀者迴響

熱門新聞

幸運兒「點外送中千萬」！特獎發票剩7天就充公

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

「季配ETF」00918擬配息0.78元　年化殖利率達12%

輝達大跌6.39％　道瓊勁揚243點創新高

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

工程師拚到年薪150萬「生活卻超無感」！一票點頭

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元

「季配ETF」00713擬配1.5元　年化殖利率破10%

397萬人注意！00919、00929領軍　14檔台股ETF 9月除息

中租-KY現增每股定價125元　9／5交易日

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366