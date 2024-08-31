美超微「股價單周崩跌29%」　謝金河：治理路上不容灰色地帶

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美超微延交財報，單周股價崩跌29%，創2018年10月以來最糟糕的一周，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，治理的路上，不容有灰色地帶。

美超微周三 （28 日）宣布，截至 6 月 30 日的 2024 財年 10-K 年報無法按時提交，會在 8 月 30 日提交逾期申報通知，當天股價爆量下殺近 20%，周四小幅拉回，昨日再度以下跌11.12美元或2.48%、437.7美元作收，單周股價崩跌29%，

本月累計暴跌 34.31%，創該公司美國 IPO 以來最差單月表現。

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以下是謝金河臉書：

治理的路上，不容有灰色地帶！

這幾天，台灣最熱鬧的新聞都在京華城的案子，繼應曉薇，威京小沈被收押，昨晚前副市長彭振聲及柯文哲都沒有能走出北檢。第一時間，英國的BBC報導：柯文哲弊案風波，台灣政壇第三勢力的領袖發生了什麼事？

京華城風暴已經在政壇掀起大浪，熱力傳遞到全世界，這是國家治理與城市治理的問題。另一個是過去一年多異軍突起的Super Micro涉及的會計紀律問題。放空機構Hindenburg指控該公司諸多財報疑點，沒想到，Super Micro並沒有立刻提出辯解，直接表示延期公布財報。

這個舉動震驚全巿場，8月26日美超微（SMCI）股價暴跌104.15美元，跌幅19.02%，盤中股價最低跌到395.18美元，對比先前Ai狂潮，伺服器最熱時股價最高到1229美元的盛況，股價已跌掉67.85%。

SMCI股價瘋狂大漲時，媒體都大幅報導梁見後的創業傳奇，尤其是梁見後出身嘉義竹崎非常貧窮的村落，他到美國留學，創業有成，一時成為典範，如今涉及「提前增列營收」，「低報支出」，而這個前科在2020年美超微也犯過錯，被SEC罰款1750萬美元，如今又被興登堡研究查出諸多疑點，公司竟不敢直球對決，選擇迴避，這是對公司的巨大傷害，未來Super Micro恐怕必須接受更嚴格檢驗。

在治理的路上，沒有任何灰色地帶，不管是國家治理，城市治理，到公司治理，品德與誠信是放諸四海的準則。像政治人物講了一大堆大道理，碰到錢就跪下，企業主為了拉抬股價，不擇手段作假，在治理的道路上，信用被打折扣，恐怕很難有再起的機會！



