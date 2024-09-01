愛迪達、HOKA訂單旺！「製鞋大廠」股價350元飆新高　法人：Q4看好

▲製鞋大廠來億股價衝新高，上月30日收盤在350元。（圖／CTWANT提供）

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來億-KY（6890）6月12日以每股85元掛牌上市，掛牌首日直攻184元，漲幅達116.4%。今（30）日股價再創新高，最高飆至353.5元，收盤在350元，漲幅8.7%，創歷史新高。

受惠Adidas及HOKA客戶訂單加持，來億-KY公布2024 年上半年合併營收175.37億元、年增 33.74％，稅後純益達19.55億元、年增6.35倍，每股純益為8.1元、超過去 (2023) 年每股純益6.26 元。

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來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，同時也是GORE-TEX認證工廠，可量產GORE-TEX鞋款。

目前主要客戶營收占比，2023年度分別為Adidas占57.74%、converse占23.77%、HOKA占13.42%。

來億-KY董事長鐘德禮表示，由於HOKA需求持續增加，預期未來營收占比將大幅成長。觀察今年Adidas接單狀況，預期接單出貨成長8%至10%，去年增加的優衣庫（Uniqlo）今年開始出貨，首年估60萬雙。

鐘德禮提到，集團去年生產約6000萬餘雙鞋子，今年目標7000萬雙。去年每雙鞋平均單價約15美元，今年預計增至16美元以上。產能方面，除主要生產基地越南外，印尼新廠也新建完成，初期年產能約500萬雙，預計3年後達2000萬雙。

法人也預期，依照歷史經驗，迎接第4季產業旺季，來億-KY下半年營收有望逐季增長，將優於上半年，獲利表現有機會增加。

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