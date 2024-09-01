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Omnichat 推出跨社群行銷優化工具　整合LINE 、Meta多平台

▲▼Omnichat 推出跨界整合Meta、LINE新品（左起：Omnichat台灣 商業拓展副總監林渙恩、Meta 亞太區策略夥伴經理 Vicky Yiu、Omnichat創辦人暨執行長陳正達、LINE台灣企業解決方案事業部 產品與企劃策略資深總監蔡昆錡、台灣屈臣氏商品管銷部總監黃德佳、Omnichat台灣總經理翁忻閎）。（圖／業者提供）

▲Omnichat 推出跨界整合Meta、LINE新品（左起：Omnichat台灣 商業拓展副總監林渙恩、Meta 亞太區策略夥伴經理 Vicky Yiu、Omnichat創辦人暨執行長陳正達、LINE台灣企業解決方案事業部 產品與企劃策略資深總監蔡昆錡、台灣屈臣氏商品管銷部總監黃德佳、Omnichat台灣總經理翁忻閎）。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為解決台灣品牌主跨社群經營痛點，全通路對話式商務領導品牌 Omnichat 於 2024年度發佈會推出跨界整合 LINE、Meta 數據應用新產品，活動邀請 LINE、Meta 兩大社群平台代表首度同台，大談AI、跨社群經營及極致個人化的Martech趨勢。

根據統計，高達9成4台灣品牌主經營 LINE官方帳號、9成1透過 Facebook Messenger 投放廣告，8成6經營 Instagram 。Omnichat 創辦人暨執行長陳正達表示：「Omnichat是橫跨三大主要社群的全通路對話商務平台，持續幫助商家增加營收，全球已累積超過5,000家品牌客戶，為整體客戶創造超過160億商品交易總額，更積極打造 Omnichat Ecosystem 行銷數位生態系，深入發展跨渠道對話式商務解決方案，從廣告優化到顧客會員經營，完整涵蓋消費者購買旅程每一步，協助企業品牌開啟探索跨平台的無限可能。」

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Omnichat 去年發佈「 Social CDP- 顧客社群數據平台」與 「Omni AI 對話商務解決方案」 兩大產品，幫助品牌主進一步優化商業佈局，持續深耕個人化商務對話技術。今年產品發佈會以「OmniVerse」為主題，發表兩大全新功能：第一大功能是「Social Ads Enhancement Cloud」，可追蹤消費者跨渠道轉換行為，進一步將數據送回 Meta 或 LINE 廣告後台，成為品牌主自訂廣告受眾的依據，讓廣告投放更加精準減少行銷成本。

第二大新功能「Social Loyalty Cloud 」紀錄顧客跨渠道互動行為，並給予獎勵點數 Omni Point，讓消費者願意做更多互動成為鐵粉。品牌端可以自由設定會員點數機制，讓消費者透過特定消費社群互動或線下實體場景獲得點數，刺激品牌會員買更多、提升客戶終身價值。

台灣屈臣氏商品管銷部總監黃德佳則分享，屈臣氏積極推動健康諮詢 O+O 策略，包括最快一小時到貨的「閃電送」、在門市也能完成網購下單的「無限貨架」，提供無縫接軌的購物體驗。2023年與 Omnichat 在 LINE 官方帳號推出「e 聊保健室」，顧客可以選擇鄰近門市的藥師與健康顧問一對一諮詢，即時獲得健康建議，貼心照顧全台超過650萬名全齡化的會員。

關鍵字： LINEMeta

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