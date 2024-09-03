工程師年薪150萬　曬年度支出表「不敢生小孩」：吃飯會看價格

▲原PO分享年度開銷。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

在物價不斷上漲的社會中，不少人認為越來越難存錢，賺錢比不上花錢的速度，一名網友分享年薪150萬元的使用狀況，標準的頂客族，去年一整年共花了103萬元，每月平均花8.6萬，頂多吃牛肉麵時會不看價格，離生活很爽還有一段距離，貼文掀起網友討論。

一名網友在PTT發文，看到網路上討論年薪150萬生活卻很無感，於是分享自己的經驗，在科技業上班，「剛好去年自己就是年薪150萬，台北、學士、頂客族、一狗、家庭日常花費我出的居多、低度社交」，對於生孩子則是不敢想像，「我這收入聽到要生，真的會軟掉」。

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他貼出開銷明細，一整年花了103萬元，平均一個月花費8.6萬元，以一整年的花費來看，花費最多的前五項為孝親費17萬、伙食及日常用品13萬、房屋相關16萬、國內外旅遊10萬元、寵物7萬元。他特別提到，去年花了6.5萬元在醫療上，「去年花比較多錢在看醫生，你各位別賺錢賺到看病，身體健康第一」。

扣除花費後，剩下的50萬元全都丟進股市，他坦言，「覺得存錢存太慢，離生活很爽其實還有一段距離」，頂多吃牛肉麵點小菜時不看價格，工作至今10年了，帳面淨資產大概1000萬元，最近也換了一份年薪200萬元的工作，「想犒賞一下自己，明年預計安排個歐洲兩周」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我光雙親長照和醫療照顧其它費用就快100萬」、「過300萬就是開始面對被所得稅吃掉一堆的不爽感」、「真的是用健康在換錢」、「花費有點高，但分析還是給推」、「努力工作之餘，還是要認真運動顧好身體」、「沒有小孩真的很舒適，有小孩後，即時吃飯200多元也是看價格」、「有小孩後就是負的」。