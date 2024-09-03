矽光子產業聯盟成立　日月光、台積電看好帶動半導體再下一城

▲日月光執行長吳田玉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

SEMI今日在SEMICON展前舉行矽光子產業聯盟成立大會，並由日月光執行長吳田玉及台積電副總經理徐國晉進行開場致詞，兩人也都指出，希望在矽光子產業聯盟成立後，可以匯聚台灣的研發能量，讓台灣在半導體產業再下一城。

吳田玉表示，台灣的半導體優勢讓台灣成為全球AI的關注焦點，台灣半導體及系統產業從業人員，也因此享受更多機會，但同時也有更大責任，不過矽光子目前是前端佈局，矽光子已經研發很多年，雖然有技術但很貴，一直停留在研發和少量生產階段，不過因為AI發展帶來的壓力，所有技術都會被強迫加速前進，會比原本預計要更快。

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吳田玉也指出，台灣在半導體高階製造大贏，但矽光子能解決很多物理極限，可以用不同思維和物理架構改變設計，可以改變目前半導體商機，對系統設計有重要意義，今天成立這個聯盟，是因為這不是一家公司能做的，要政府支持也是因為要有號召才能帶動生態系，台灣有前後段設計還有許多光學元件，又有精密機器設備，這是台灣的優勢，台灣在伺服器優勢下，相信世界上許多領導者也會和台灣合作，集體合作創造，讓台灣優勢再下一城。

▲台積電副總經理徐國晉。（圖／記者高兆麟攝）



徐國晉致詞則說，半導體產業歷經多年發展，不同元件設計最後聚焦CMOS開發應用，因為節能是它的優勢，當其成為商業應用主流，不管在產品設計和開發都有進步，分工也更明確。

徐國晉也指出，矽光子還在百花齊放階段，隨著AI時代巨量演算和資料的的大量需求，耗能將會是議題，這時導入矽光子對AI產業是重要趨勢，台灣有很好半導體產業，這樣會有優勢，還可以擴張到矽光子，希望透過產業聯盟成立，可以整合上下游合作，加速台灣矽光子發展，隨著研發製造能量放大，台灣有機會成為AI科技產業基地。