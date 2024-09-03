退休金穩穩賺／存牛皮股月入4萬　達人最愛的是這幾檔

圖文／鏡週刊

嫺人長抱市值型ETF，也投資個股，但她強調身為退休族，穩健至上，因此只抱牛皮股，「我專挑市值前50大的公司股票，且股價波動越牛皮越好！像鴻海這檔我就抱最久。」嫺人笑說，這是退休族的價差小確幸，鎖定牛皮股不易踩雷，她也靈活採取股債6：4配置，退休金穩穩賺。

「剛退休時間很多，除了ETF外，我就鎖定幾檔個股也做價差，範圍設定在不踩雷的大型股，像是遠傳、台企銀、中信金，緊盯技術線型進出場，當時都賺到30％以上價差。」嫺人回憶當時掌握跌破年線買，賺30％賣出的策略，「我有股災妄想症啦！暴跌會嚇到，所以以牛皮股為主。」

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首先，她只鎖定市值前50大公司，「越牛皮越好！退休後真的不能冒險，股票的評價、公司未來性、財報真實度，都不是一般人能說出一番道理，在前50大的公司，至少不會倒。」

現階段包括鴻海、兆豐金、統一、國泰金等，都是嫺人的存股名單。「其中，鴻海最牛皮，我就長抱，而台積電波動較大，我就透過0050（元大台灣50）間接持有。」而透過存牛皮股，嫺人就創造了月領4萬元被動收入的成績。

她強調投資要謹慎，「就算是最受歡迎的金融股，也不要全押，金融業也算是景氣循環股，受利率和景氣的影響大。」她解釋，即使是金管會公布的系統性重要銀行（D-SIBs）、也就是大家熟知大到不能倒的6家銀行，也不保證股利就能發飽發滿，也因此，她建議定期定額投資市值型ETF更能分散風險。

不過，長抱績優股的嫺人，還是打造漂亮的成績單，7年來持有的兆豐金、合庫金、華南金皆有70％～80％漲幅，鴻海更是翻倍漲。在6成股票組合中，個股的占比達40％，另外則是用40％債券部位「打底」。

嫺人自嘲心臟不夠大顆，投資部位少不了債券，「不管你對投資風險的承受度如何，都應該把『安全』部位先打底好。」嫺人剛退休時便買進00679B，2020年遇到股災時，這檔債券ETF就成了最堅固的防護。更多精彩內容請至鏡發財YT頻道收看https://youtu.be/uDvV-nPIXHc



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