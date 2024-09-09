台股高息基金抓緊AI趨勢！次次填息　坐享跟漲抗跌優勢

▲台股逢7、8月震盪，台股高息基金跟漲抗跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI（人工智慧）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上（8）月底公布財報，優於預期，股價卻逆勢走跌，但市場仍長期看好AI長期發展；主動式基金統一台灣高息優選基金就是看準AI長期產業趨勢，深知國人最愛高配息產品，採月配息，過去4次除息次次填息，且逢台股7、8月震盪整理，統一台灣高息優選基金跟漲抗跌特性，讓投資人享有高股息之際又能兼得成長性。

有別於ETF，主動式基金的好處之一，就是不少基金同時會有不配息的累積型、或是配息型的選擇，以統一台灣高息優選基金為例，它有累積型跟月配息級別，且一樣納入近期很夯的收益平準金機制。

統一台灣高息優選基金選股上依個股前三季獲利水準、歷史盈餘（股利發放率）推估次年股利率，預估股利率排名前1/2者為高股息股資產池，最後按產業展望、政策方向、營運基本面、相對價值等面向決定部位配置；而目前持股前五大依序是台積電（2330）、大立光（3008）、聯詠（3034）、聯發科（2454）與健策（3653）。

統一台灣高息優選基金結合台股高股息殖利率特性與公司投資研究團隊堅強的研究實力，優選具長期資本利得成長潛力之高股息股，在享有高股息之際又能兼得資本利得。

比較今年以來至8月底，臺灣高股息指數上漲11.66%，統一台灣高息優選基金（累積型）今年以來績效也有20.95%，若拉長時間， 成立以來漲幅超過至少3成。



如果從配息角度來看，統一台灣高息優選基金採月月配，每月月底評價，次月第2個營業日除息，月中（次月第10個營業日）領息，而從上市以來至今4次，單次配息率0.67%，換算年化配息率逾8%，且至目前次次填息，對投資人而言，真正把息值賺進口袋。

台股雖歷經7、8月震盪整理，法人指出，選股上，受惠2024年Nvidia晶片世代轉換，產值提升，仍維持AI需求強勁看法，投資主軸持續聚焦AI產業，包括B100／GB200新供應商，股價基期低者；AI應用從基礎建設擴張到終端裝置，AI筆電/手機規格提升供應鏈；又逢Apple新機即將發表，Apple Intelligence功能推出後，市場興趣度提升，有望帶起一波換機潮，布局Apple新品規格升級受惠供應鏈。

整體來看，統一台灣高息優選基金為統一投信主動式基金中，唯一一檔有月配息及累積型級別的台股基金，讓主動式台股基金投資人，在追求超額報酬的同時，也有機會獲得每月現金流。