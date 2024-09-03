面試提早到「坐大廳1舉動」被人資趕：壓力很大！她傻眼　全場不挺

▲原PO坐在大廳吃早餐等待面試。（示意圖，圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

不少人參加面試時，為了留下好印象，都會提前到公司等待，就有網友指出，跟人資約9點面試，坐在大廳等待的同時吃著早餐，人資卻說「這樣會有壓力」，而且非員工不能在大廳逗留，因此被趕出去，讓她很傻眼。對此，網友認為原PO的問題比較大，「提早5-10分鐘是禮貌，提早30分鐘就太多了」。

有網友在爆料公社發文，跟人資約了9點面試，當天早早就到現場等待，還帶著早餐在大廳食用，「他們說給他們壓力」，且大廳不能吃東西；原PO則說看到旁邊的人也在吃，對方便請她先到外面等待，「非員工不能在這裡逗留」，會再打電話通知，讓她很傻眼。

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貼文曝光，網友認為原PO不該帶早餐去現場，「面試提早到很好，但吃早餐？絕對扣分」、「等面試還吃早餐，這麼悠哉」、「可以提早到有時間吃早餐，真的蠻沒禮貌的」、「先吃完早餐再到要面試的公司，提早5～10分鐘到！如果你是提前半小時到，的確會造成人家的麻煩！這個是最基本的禮貌，看起來沒出過社會」。

網友指出，提早5-10分鐘是最好的，「提早3至5分鐘為佳，太早或太晚其實都是叫沒有時間觀念」、「提早5-10分鐘是禮貌，也是給自己的緩衝（找停車位、找辦公室、各種突發狀況），提早30分鐘以上會讓人困擾，會議還沒結束，時間還沒到就被通知人來了要放哪等」、「提早10分鐘左右，個人覺非常ok會加分，但提早30分鐘以上真的就提太早了，或許面試官就是要約定的時間才有空面試」。