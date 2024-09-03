限貸滅火！金管會喊「銀行沒有滿水位」　不動產放款還有兆元空間

▲看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不動產放款「限貸之亂」引爆民怨，總統賴清德喊「過當」之後財金部會聯手滅火，金管會今（3）日指出，外界所指的銀行不動產放款「天條」（銀行法72-2）為動態調整數字，國銀不動產授信還有上兆元的空間，「沒有滿水位的問題」。

金管會銀行局副局長童政彰指出，銀行法72-2條，對於不動產放款限30%是以動態調整的「比率」做控管，沒有所謂「滿水位」或「額度已滿」，國銀應將資源放在沒有自用住宅的民眾首購需求上。

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銀行法72-2規定，銀行吸收存款、金融債總和的30％，才能拿來做企業土建融和民眾房貸，近期市場上傳出已有銀行在房價走揚、房貸案量增加的情況下，多家銀行不動產授信餘額依照72-2規定計算方式已超過28%，達到銀行內規上限。

金管會統計，截至7月底統計，國銀不動產放款餘額是14.79兆元，而總存款加金融債餘額是55.85兆元，依照銀行法72-2計算，整體本國銀行平均占比是26.47%，等於每增加1個百分點，就會多出5585億元不動產放款空間。

若依國銀警戒水位28.5%估算，還有約1.12兆元放款空間；若是以30%法定水位則有逾1.9兆元空間，若是將已核貸但尚未動撥的部位納入計算，可放款空間會有所下降。

童政彰指出，近年來出口暢旺，全體銀行近3年存款大近11兆，在每月多吸收3000億元存款下，銀行法72-2所計算的「分母」其實是在成長的，雖然「分子」不動產授信餘額也在增加，但是各銀行不可能踩紅線。

「沒有滿水位或額度已滿的概念！」童政彰表示，金管會對相關數據採動態控管，銀行要落實盡職調整，滿足無自用住宅族群的首購需求。

童政彰說明，金管會檢查局在今年上半年完成第3波不動產授信專案金檢，共有14家金融機構受查，包括6家本國銀行、5家信合社及3家票券公司，除了專案金檢外，檢查局在一般業務金檢也有將不動產授信業務法律遵循及風險管理納入檢查範圍。

至於立委郭國文提議海外授信不納入銀行法72-2條規範計算，金管會認為，銀行監理參考國際規範，採國內分行與海外分行合併監理，對於立委建議，金管會理解背後思考原因，將綜整考量國內穩定與房貸業務辦理情形，審慎研議。

