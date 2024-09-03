ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

限貸滅火！金管會喊「銀行沒有滿水位」　不動產放款還有兆元空間

▲▼看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不動產放款「限貸之亂」引爆民怨，總統賴清德喊「過當」之後財金部會聯手滅火，金管會今（3）日指出，外界所指的銀行不動產放款「天條」（銀行法72-2）為動態調整數字，國銀不動產授信還有上兆元的空間，「沒有滿水位的問題」。

金管會銀行局副局長童政彰指出，銀行法72-2條，對於不動產放款限30%是以動態調整的「比率」做控管，沒有所謂「滿水位」或「額度已滿」，國銀應將資源放在沒有自用住宅的民眾首購需求上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銀行法72-2規定，銀行吸收存款、金融債總和的30％，才能拿來做企業土建融和民眾房貸，近期市場上傳出已有銀行在房價走揚、房貸案量增加的情況下，多家銀行不動產授信餘額依照72-2規定計算方式已超過28%，達到銀行內規上限。

金管會統計，截至7月底統計，國銀不動產放款餘額是14.79兆元，而總存款加金融債餘額是55.85兆元，依照銀行法72-2計算，整體本國銀行平均占比是26.47%，等於每增加1個百分點，就會多出5585億元不動產放款空間。

若依國銀警戒水位28.5%估算，還有約1.12兆元放款空間；若是以30%法定水位則有逾1.9兆元空間，若是將已核貸但尚未動撥的部位納入計算，可放款空間會有所下降。

童政彰指出，近年來出口暢旺，全體銀行近3年存款大近11兆，在每月多吸收3000億元存款下，銀行法72-2所計算的「分母」其實是在成長的，雖然「分子」不動產授信餘額也在增加，但是各銀行不可能踩紅線。

「沒有滿水位或額度已滿的概念！」童政彰表示，金管會對相關數據採動態控管，銀行要落實盡職調整，滿足無自用住宅族群的首購需求。

童政彰說明，金管會檢查局在今年上半年完成第3波不動產授信專案金檢，共有14家金融機構受查，包括6家本國銀行、5家信合社及3家票券公司，除了專案金檢外，檢查局在一般業務金檢也有將不動產授信業務法律遵循及風險管理納入檢查範圍。

至於立委郭國文提議海外授信不納入銀行法72-2條規範計算，金管會認為，銀行監理參考國際規範，採國內分行與海外分行合併監理，對於立委建議，金管會理解背後思考原因，將綜整考量國內穩定與房貸業務辦理情形，審慎研議。
 

關鍵字： 限貸之亂房貸銀行局金管會

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抽中現賺7.15萬元！機殼廠營邦9／5開始申購　報酬率21.67%

抽中現賺7.15萬元！機殼廠營邦9／5開始申購　報酬率21.67%

股票紅包來了！伺服器機殼廠營邦（3693）將辦理上櫃增資，承銷價330元，於9月5日開始申購，如果以9月3日收盤價401.5元計算，抽中一張潛在獲利7.15萬元，報酬率21.67%。

2024-09-03 16:25
新光金6大聲明回敬中信金搶親　6度提及「吳東進」

新光金6大聲明回敬中信金搶親　6度提及「吳東進」

新光金（2888）與台新金（2887）、中信金（2891）陷入「三角戀」爭議不斷，新光金今（3）日法說會上同時發出6大聲明，回敬中信金日為為搶親發出的9點聲明。

2024-09-03 16:40
輝達H200將成全球AI伺服器出貨主力　帶動明年Q2整體營收翻倍

輝達H200將成全球AI伺服器出貨主力　帶動明年Q2整體營收翻倍

根據TrendForce最新研究，由於對NVIDIA核心產品Hopper GPU的需求提升，其資料中心業務帶動公司整體營收於2025財年第二季逾翻倍成長，達300億美元。根據供應鏈調查結果顯示，近期CSP和OEM客戶將提高對H200拉貨需求，預期該GPU將於2024年第三季後成為NVIDIA供貨主力。

2024-09-03 15:16
多家外資看好矽力營運成長　目標價最高喊至605元

多家外資看好矽力營運成長　目標價最高喊至605元

在矽力-KY（6415）舉行法說會後，有多家外資釋出最新報告，多數重申買進評等，其中目標價最高來到605元。

2024-09-03 15:08
限貸滅火！金管會喊「銀行沒有滿水位」　不動產放款還有兆元空間

限貸滅火！金管會喊「銀行沒有滿水位」　不動產放款還有兆元空間

不動產放款「限貸之亂」引爆民怨，總統賴清德喊「過當」之後財金部會聯手滅火，金管會今（3）日指出，外界所指的銀行不動產放款「天條」（銀行法72-2）為動態調整數字，國銀不動產授信還有上兆元的空間，「沒有滿水位的問題」。

2024-09-03 22:08
亞利桑那州舉辦國際科技產業人才論壇　助力台美科技合作深化

亞利桑那州舉辦國際科技產業人才論壇　助力台美科技合作深化

在全球矚目的SEMICON TAIWAN國際半導體展即將於9月4日至6日舉行之際，亞利桑那商務管理局總裁Sandra Watson率領超過30位來自產業、政府與學術界的代表團訪問台灣，開啟為期五天的科技產業人才交流與企業會面行程。

2024-09-03 22:00
中信金回擊新新併！　4項聲明喊「全體股東合意大於董事會同意」

中信金回擊新新併！　4項聲明喊「全體股東合意大於董事會同意」

新光金（2888）雙龍搶珠爭議不斷，新光金法說會上雖提出6大聲明強調與台新金（2887）合意併購經雙方董事會同意，批中信金（2891）「突襲」介入，中信金晚間9點多發出4大聲明，強調「全體股東合意大於董事會同意」，並指「實務上，絕無合意併購優先一事。」

2024-09-03 21:31
鴻呈高速連接線成功打進AI伺服器供應鏈　預計10月上櫃

鴻呈高速連接線成功打進AI伺服器供應鏈　預計10月上櫃

鴻呈（6913）4日將舉行上櫃前法人說明會，鴻呈主要從事專業連接線組之研發、製造與銷售，另外經銷日本三井化學的塑膠機能材料，大股東包括工業電腦大廠研華，預計於10月初掛牌上櫃。

2024-09-03 21:03
華航以每股53.49元完成釋出台灣虎航　旅天下取得1000張

華航以每股53.49元完成釋出台灣虎航　旅天下取得1000張

配合轉上市，台灣虎航（6757）大股東華航（2610）申報從8／19起，進行為期1個月處分3.7萬張台灣虎航股票，依據證交所公告，今（3）日華航採鉅額逐筆交易完成釋出，共計51筆，每筆交易價格53.49元，另旅天下（6961）也公告取得1000張。

2024-09-03 20:25
全家餐飲250萬股現增　募資規模上看2億元

全家餐飲250萬股現增　募資規模上看2億元

興櫃股全家餐飲（7708）今（3）日公告現金增資發行新股計劃，預定發行股數250萬股，暫定發行價60至80元，以此估算募資規模上看2億元。

2024-09-03 19:05

讀者迴響

熱門新聞

快訊／跟美股一起跳水！台指夜盤急殺500點

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

大樂透中秋加碼　13人單獨抱走百萬

限貸滅火！金管會喊「銀行沒有滿水位」　不動產放款還有兆元空間

中信金回擊新新併！　4項聲明喊「全體股東合意大於董事會同意」

大陸破產造船廠大復活　迎接造船市場超級榮景

12檔高息ETF年化配息率出爐！00918奪冠　00943超車00929

即／美股開盤三大指數均跌　輝達跌5%

台灣大哥大深耕藝文活動

新光金股臨會「封牌」前外資搶大買17萬張　中信金遭砍54萬張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366